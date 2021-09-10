В Петербурге открылся первый российско-китайский цирковой фестиваль "Дружба"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Первый российско-китайский цирковой фестиваль "Дружба" при участии 25 детских любительских коллективов открылся в пятницу в Петербурге. Его площадкой в течение четырех дней станет сцена Большого китайского ресторана Цинь на Васильевском острове.

Праздник гимнастов, жонглеров, акробатов, эквилибристов, дрессировщиков организован в рамках юбилейного 25-го фестиваля любительских цирков "Цветы России".

"Китайские и российские цирки дружили и дружат уже много лет. За прошедшие десятилетия сформировались традиции создания как китайских, так и российских оригинальных номеров и программ. Эти традиции легли в основу создания Первого российско-китайского фестиваля "Дружба", - отметил в своем приветствии заслуженный деятель искусств России, президент академии циркового искусства Сергей Макаров, который является советником китайского национального цирка.

Как напомнил председатель жюри, вице-президент Академии циркового искусства Иван Крипатов, "Цветы России" впервые расцвели в 1996 году в Выборге, который неофициально называют столицей любительских цирков России. Последние полтора года из-за пандемии возникли сложности с проведением цирковых смотров. Большую помощь в организации нынешнего праздника оказал председатель китайского общества Санкт-Петербурга Чэнь Чжиган.

На фестиваль приехали цирковые студии и народные коллективы из Барнаула, Калуги, Пскова, Самары, городов Ленинградской, Воронежской, Ивановской областей. За награды будут бороться и юные артисты из глубинки - цирковой коллектив "Арго" из деревни Мокшино Тверской области, цирк "Юность зажигает огни" из деревни Горбунки Ленинградской области. Жюри определило Гран-при отдельно для студий, народных и деревенских коллективов. Как сообщил на пресс-конференции Иван Крипатов, по предложению китайской стороны "из самых звездных номеров <...> будет составлена программа, которую покажут в одной из провинций Китая".

Цирковой праздник в Петербурге проходит в год 100-летия со дня рождения Юрия Никулина, который поддерживал фестиваль "Цветы России", открывший дорогу в профессию многим талантливым дебютантам.