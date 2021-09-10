В Петербурге 15 сентября состоится концерт к 70-летию Стаса Намина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. Концерт "Осень в Петербурге" в честь 70-летия музыканта, художника и режиссера Стаса Намина пройдет в Санкт-Петербурге 15 сентября. В программу войдут его произведения крупной формы, которые прозвучат в исполнении Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе коллектива.

"Осенью 2021 года продюсер, музыкант, композитор, художник и режиссер Стас Намин отметит свое 70-летие. Этот юбилей сопровождается в обеих российских столицах рядом авторских мероприятий, среди которых художественные и фотовыставки, концерты, кинопоказы и спектакли. Одно из [них] - концерт "Осень в Петербурге", на котором прозвучат несколько симфонических произведений Намина", - рассказали в пресс-службе. Событие с участием юбиляра пройдет на сцене Дворца искусств Ленинградской области (в Санкт-Петербурге).

Первое отделение концерта будет посвящено сюите "Осень в Петербурге", в этом году исполняется 10 лет со дня ее премьерного исполнения. Также петербургский пианист Юрий Полосьмаков исполнит фрагменты из нового балета Намина "Пороки и любовь", созданного по мотивам скульптурной композиции Михаила Шемякина. Во втором отделении прозвучит симфония Намина Centuria S-Quark, завершенная композитором и записанная Лондонским симфоническим оркестром в 2016 году. В Санкт-Петербурге ее исполнение будет сопровождаться оригинальной хореографической композицией, созданной в Театре Стаса Намина на темы произведения.

Стас Намин - один из основателей отечественной рок-музыки, создатель и лидер группы "Цветы", автор таких популярных песен как "Летний вечер", "Ностальгия по настоящему", "Мы желаем счастья вам".

Намин создал первый в России независимый продюсерский центр SNC (Центр Стаса Намина), откуда вышли многие отечественные звезды. Он был организатором первых в стране поп- и рок-фестивалей, в том числе Фестиваля мира в Лужниках в 1989 году с участием мировых знаменитостей, создал первый в России театр мюзиклов - Московский театр музыки и драмы.

Как режиссер и продюсер кино Намин создал серию документальных фильмов: фильм-интервью со скульптором Эрнстом Неизвестным (1925-2016), "Волшебная Индия", "Древние храмы Армении" с участием Католикоса всех армян Гарегина II, Free to Rock о том, как рок-н-ролл повлиял на падение коммунистических режимов в Восточной Европе.