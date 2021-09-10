Валерий Тодоровский объявил об открытии фестиваля сериалов в Иванове

ИВАНОВО, 10 сентября. /ТАСС/. Третий российский фестиваль сериалов "Пилот" открылся в пятницу в городе Иваново, где киносмотр будет проходить до 12 сентября, передает корреспондент ТАСС.

"Помню момент 20 лет назад, когда пришел ко мне один артист посоветоваться: "Меня пригласили в сериал сниматься, меня же потом не будет никто снимать в кино!", - вспомнил президент фестиваля, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский на церемонии открытия. - Это было тогда что-то постыдное, а теперь я стою на сцене целого фестиваля сериалов и то, что он есть, - это целое достижение". Режиссер и продюсер объявил фестиваль открытым, поблагодарив гостей и зрителей города Иваново.

В свою очередь генеральный продюсер фестиваля, актриса Светлана Дрыга поблагодарила публику за понимание в связи с мерами безопасности - киносмотр проходит при соблюдении всех требований Роспотребнадзора и организации тестирования участников. После церемонии зрители увидят сериал "Воскресенский".

Председателем жюри в этом году стал российский актер театра и кино Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в сериале "Вампиры средней полосы", а также известный по юмористической телепрограмме "Городок", где он был автором, постановщиком и актером. Кроме того, в жюри "Пилота" вошли актриса театра и кино Марина Зудина, режиссер Петр Буслов ("Домашний арест", сценарист Роман Кантор, актер Александр Робак. Они выберут победителей в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший продюсер", "Лучший сценарист", "Лучший актер", "Лучшая актриса", а также вручат специальный приз жюри. "Лучший пилот сериала" будет определен зрительским голосованием.

В программу фестиваля вошли 13 российских проектов. Среди них новые сериалы Дуни Смирновой, Анны Пармас, Клима Шипенко, Оксаны Карас, Александра Дулерайна и другие. Участники киносмотра увидят серии из фильмов "Вертинский", "Чиновница", "Исправление и наказание", "Вне себя" и других. Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля состоятся специальные показы для жителей города, они пройдут в арт-пространстве недавно отреставрированного железнодорожного вокзала города Иваново.

Фестиваль сериалов "Пилот" учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало.