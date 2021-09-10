В Челтнеме открылся шестой сезон Сочинского российско-британского кинофестиваля

ЛОНДОН, 10 сентября. /ТАСС/. Шестой сезон Сочинского российско-британского кинофестиваля (SIFFA) открылся в пятницу в городе Челтнем на юго-западе Англии. Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Великобритании, в этом году старт киносмотра был совмещен с форумом городов-побратимов Сочи и Челтнема, подписавших соглашение о культурном и туристическом сотрудничестве еще в 1959 году.

Для показа британским зрителям были выбраны две внеконкурсные картины - один из эпизодов сериала "Достоевский" (2010) российского режиссера Владимира Хотиненко и короткометражный фильм про Северный Кавказ молодого режиссера Тамерлана Васильева, снятый совместно с известным кабардинским художником Русланом Цримовым.

Выступая на открытии форума, посол России в Великобритании Андрей Келин заметил, что творчество Федора Достоевского (1821-1881), двухсотлетие со дня рождения которого отмечается в этом году, "открыло в истории мировой литературы новую страницу - эпоху реализма и оказало сильное влияние на произведения, в том числе и британских писателей, например, Роберта Льиюса Стивенсона, Джорджа Роберта Гиссинга, Гилберта Кита Честертона и некоторых других".

"Очень надеюсь, что проведение кинопоказов российско-британского кинофестиваля SIFFA в Челтнеме станет доброй традицией. Со своей стороны, хотел бы отметить, что за шесть лет фестиваль успел зарекомендовать себя в качестве полезной площадки для профессионального общения режиссеров различного уровня и национальностей. Они представляют вниманию зрителя разноплановые и тщательно отобранные киноленты. К тому же - это одно из ключевых культурных событий, объединяющих Россию и Великобританию", - добавил Келин.

"Замечательная публика, я даже не ожидала настолько большого интереса к тому, что мы показали. Российско-британское культурное сотрудничество продолжается, оно не останавливается, и это очень позитивно", - рассказала корр. ТАСС основный учредитель и президент кинофестиваля доктор филологических наук, поэтесса и сценарист Любовь Балагова Кандур.

Впервые фестиваль состоялся в Сочи в октябре 2016 года, с сентября 2017 года он стал проходить и в Лондоне. Сам фестиваль в этом году будет проведен в городе на берегу Черного моря с 5 по 10 ноября.