На фестивале документального кино в Екатеринбурге в октябре представят свыше 60 фильмов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сентября. /ТАСС/. XXXII открытый фестиваль документального кино "Россия" - один из старейших кинофорумов России - пройдет в Екатеринбурге с 15 по 20 октября в смешанном формате. На нем зрителям представят свыше 60 киноработ, говорится в материалах, опубликованных на сайте фестиваля.

"Фестиваль документального кино "Россия" пройдет с 15 по 20 октября. <…> Составлена конкурсная программа", - сказано в материалах.

По данным сайта, в конкурсе документальных фильмов участвуют 32 работы, а в конкурсной программе телевизионных документальных фильмов - 31 работа. В официальной группе фестиваля в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что мероприятие будет проходить в смешанном формате (онлайн и офлайн).

В оргкомитет фестиваля в этом году поступило 427 работ. При этом более 55% - от участников из Москвы. Также поступили заявки на участие из Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Иркутска, Кемерово, Смоленска, Клина, Мурманска и Белгорода, 40 фильмов прислали из бывших союзных республик.

Фестиваль "Россия" проводится в Екатеринбурге с 1988 года. Он входит в число лучших кинофорумов страны, наряду с кинофестивалями "Кинотавр" и "Послание к человеку". В разные годы председателями жюри фестиваля были, в частности, Элем Климов, Глеб Панфилов, Александр Митта, Сергей Пускепалис, Владимир Меньшов. В этом году он пройдет с 15 по 20 октября.