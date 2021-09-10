В Калуге в рамках празднования 650-летия города открыли фестиваль старейших театров России

ТАСС, 10 сентября. Всероссийский фестиваль "Старейшие театры России в Калуге", посвященный 650-летию города, открыли в пятницу в областном драматическом театре спектаклем Малого театра "Женитьба", сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша. Всего с 10 по 19 сентября зрители смогут посетить 17 спектаклей, которые представят в том числе коллективы из Брянска, Владимира, Воронежа, Кирова и Санкт-Петербурга.

"Калужский драмтеатр открывает 245-й театральный сезон спектаклями VIII Всероссийского фестиваля "Старейшие театры России в Калуге". Сегодня смотрим знаменитую "Женитьбу" по пьесе Николая Гоголя в постановке Академического Малого театра", - написал глава региона.

Спектакли будут проходить на большой и малой сценах каждый день по 19 сентября включительно. Воронежский государственный академический театр драмы представит "Чайку" А. П. Чехова, Владимирский академический театр драмы - "Анну Каренину" Л. Н. Толстого, Государственный драматический театр "На Литейном" из Санкт-Петербурга - "Женитьбу Фигаро" П. Бомарше. Всего зрители увидят 17 постановок 15 театров. Закроет фестивальную программу премьера спектакля "Горе от ума" по пьесе А. С. Грибоедова в Калужском драматическом театре.

Фестиваль проводится восьмой раз, его учредителями являются Министерство культуры РФ, Союз театральных деятелей РФ и его региональное отделение, администрация губернатора Калужской области, организатором - Калужский областной драматический театр.

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги проходят в течение всего 2021 года, основные торжества состоялись с 14 по 28 августа.