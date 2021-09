Награды Венецианского кинофестиваля вручат на острове Лидо в 78-й раз

ВЕНЕЦИЯ, 11 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова, Валерия Высокосова/. Имена лауреатов 78-го международного Венецианского кинофестиваля назовут на торжественной церемонии награждения, которая состоится в субботу на острове Лидо. Международному жюри во главе с южнокорейским режиссером Пон Джун Хо показали 21 картину, среди которых работы известных кинематографистов Паоло Соррентино, Педро Альмодовара, Джейн Кэмпион. Россию в основном конкурсе представила сюрреалистическая драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова.

Международный Венецианский кинофестиваль - единственный крупный смотр, на формат и сроки проведения которого не повлияла пандемия. По традиции он открылся в начале сентября на острове Лидо в Венецианской лагуне и проходил с соблюдением санитарных норм: журналистов и гостей рассаживали в залах через одного и просили не снимать маски в помещениях, получить билет на показ и пресс-конференции можно было только через систему онлайн-бронирования. Кроме того, непривитые или привитые не признанной в ЕС вакциной каждые 48 часов сдавали тест на коронавирус.

На торжественной церемонии в субботу члены международного жюри огласят имена обладателей главных наград: "Золотого льва" за лучший фильм, двух "Серебряных львов" (Гран-при и за лучшую режиссуру), спецприза жюри, приза за лучший сценарий, Кубков Вольпи лучшим актеру и актрисе, а также премии Марчелло Мастроянни молодому актерскому дарованию. Награды также вручат в программе "Горизонты" и новой секции Orizzonti Extra.

Фестивальная программа

Одной из главных тем, которая поднималась во многих конкурсных фильмах этого года, стали семейные отношения. Первым об этом заговорил испанский режиссер Педро Альмодовар, обладатель почетного "Золотого льва" за вклад в кинематограф, который привез в Венецию новую картину "Параллельные матери" (Madres paralelas) с Пенелопой Крус и Миленой Смит в главных ролях. Его героини впервые переживают опыт материнства.

Актриса Мэгги Джилленхол представила на суд жюри свой режиссерский дебют - драму "Пропавшая дочь" (The Lost Daughter) по мотивам произведения известной итальянской писательницы Элены Ферранте с британской актрисой Оливией Колман о переводчице, которая вспоминает непростое время взросления своих дочерей. Режиссер Лоренсо Вигас в картине "Коробка" (La caja) показал сложные отношения между отцом и сыном, новозеландка Джейн Кэмпион во "Власти пса" (The Power of the Dog) рассказала о раздоре между двумя братьями в исполнении Бенедикта Камбербэтча и Джесси Племонса. Личной историей о пережитой в юности трагедии поделился со зрителями итальянский режиссер Паоло Соррентино в драме "Рука бога" ( stata la mano di Dio).

Вторая половина фестиваля объединила сразу несколько фильмов, которые так или иначе говорят о безнаказанности и несправедливости. Так, российская драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, объединившая элементы авторского и жанрового кино, рассказывает о сотруднике особого подразделения, чья жизнь меняется, когда его самого объявляют преступником. Капитан скрывается на городской окраине, где встречает вестника с того света. Он сообщает Волконогову, что путь к спасению он найдет только после того, как получит прощение хотя бы от одного человека, в чей дом принес смерть. Авторы рисуют страшные картины системы, которая буквально пожирает простых людей. Перекликается с ней польская картина "Не оставляй следов" (Zeby nie bylo slad w) Яна П. Матушинского, основанная на реальной истории польского поэта, забитого до смерти сотрудниками милиции в 1980-х годах. Единственный свидетель произошедшего, который не захотел молчать, за одну ночь стал врагом государства.

Вступает в противостояние с государством и героиня драмы "Мама, я дома" Владимира Битокова, которую показали в секции Orizzonti Extra. Ее действие разворачивается в Кабардино-Балкарии. По сюжету водитель автобуса Тоня ждет возвращения сына, уехавшего в Сирию воевать по контракту. Тоня отказывается верить в известие о его смерти и требует от властных структур начать поиски, пока однажды в ее доме не появляется некий молодой человек. Одну из главных ролей в обоих российских проектах сыграл Юра Борисов.

Прогнозы кинокритики

Новая работа творческого союза Меркуловой и Чупова получила достаточно высокие оценки международной критики, как и украинская лента "Отражение" Валентина Васяновича, победившего во втором конкурсе "Горизонты" два года назад. Обе картины, отметил известный российский критик Андрей Плахов, содержат достаточно много жестокости, насилия, пыток. "Но [Меркуловой и Чупова] не реалистический фильм, это - сказка на тему террора. В нем присутствует не только жестокость, но и праздничная авангардистская эстетика. Художественно он сделан очень интересно", - поделился Плахов.

По его мнению, выбор жюри в этом году предстоит сделать очень сложный. "Трудно делать прогнозы. Программа была очень насыщенной, серьезной, но при этом нет абсолютных шедевров, которые бы понравились всем", - сказал критик. Он рассказал, что в цехе коллег сталкивался с совершенно противоположной реакцией на ту или иную картину.

В этом году в основном конкурсе рекордное число итальянских фильмов - пять. Один из них - автобиографическая лента Паоло Соррентино "Рука бога". Исполнитель одной из ролей, постоянный актер его фильмов Тони Сервилло может претендовать на Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, но, скорее, не за картину Соррентино, в которой он сыграл отца режиссера, а за мастерское воплощение неаполитанского комика Эдуардо Скарпетты в ленте Марио Мартоне "Здесь смеюсь я" (Qui rido io).

Примечательно, что в неофициальном рейтинге итальянской критики оба неаполитанских фильма земляков Соррентино и Мартоне получили наибольшее число баллов. Мнение итальянской и международной критики сошлись по поводу фильма "Холодный расчет" (The Card Counter) от представителя "старого Голливуда" Пола Шредера, сценариста "Таксиста" (Taxi Driver, 1976) и "Бешеного быка" (Raging Bull, 1980) Мартина Скорсезе и режиссера "Американского жиголо" (American Gigolo, 1980). Тогда как Кристен Стюарт некоторые прочат Кубок Вольпи за роль Дианы в фильме чилийца Пабло Ларраина "Спенсер" (Spencer), хотя сама картина о нескольких днях из жизни покинувшей королевскую семью принцессы признана критиками неудачной.