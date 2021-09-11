Московский Мультимедиа арт музей в День города будет работать бесплатно

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Семь выставок, открытых в юбилейном сезоне, бесплатно покажет в День города Мультимедиа арт музей Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"11 и 12 сентября, в День города Москвы, Мультимедиа арт музей, которому в 2021 году исполняется 25 лет, приглашает всех друзей бесплатно и одними из первых увидеть семь выставок нового юбилейного сезона", - отметили в пресс-службе.

Для посетителей будут доступны выставки Сары Мун, Никиты Алексеева, Олега Целкова, Сергея Шутова, МишМаш, ЕлиКука, а также экспозиция "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860-1970-е годы".

Вход в музей будет бесплатным по предварительной регистрации, добавили в пресс-службе. Медиаторы музея проведут обзорные экскурсии по выставкам. Экскурсии начинаются в 13:00, в 15:00 и в 17:00, на них необходима дополнительная регистрация. Маленьких гостей с 13:00 до 18:00 ждет мастер-класс "Москва будущего". Вместе с преподавателем ребята создадут город своей мечты: изучат архитектуру, построят город-сад и придумают парки.

10 сентября Мультимедиа арт музей открыл новый выставочный сезон.

О выставках

Выставки Сары Мун "Однажды где-то, но не здесь…" и "Первоцвет. Ранний цвет в российской фотографии. 1860-1970-е годы" были открыты в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии - 2021". В экспозицию вошли портреты, серия "Цирк", портреты животных, несколько проектов по классическим сказкам Андерсена, натюрморты, пейзажи, индустриальные съемки. Выставка также является кратким конспектом истории русской фотографии на протяжении столетия.

Выставка творческого дуэта МишМаш называется "День за днем". Этот проект объединяет общая с другими работами "МишМаш" идея - наблюдение за изменениями. Также музей представляет выставку "Чужие здесь не ходят", где представлены работы художника Сергея Шутова - пионера российского видеоарта, экспериментатора, стоявшего у истоков искусства новых медиа. Выставка "Ближе к смыслу" посвящена памяти Никиты Алексеева - классика российского современного искусства. "В будущем году, если доживу, у меня намечена выставка в Мультимедиа арт музее Москвы" - писал художник в своих заметках 10 марта 2021 года. 26 марта он умер. В музее говорят, что старались сделать экспозицию такой, как ее задумывал художник.

Музей представляет также персональную выставку арт-группы "ЕлиКука" "Сила искусства. Просроченный юбилей". Арт-группа подготовила новый проект, главная идея - измерить силу искусства, визуализируя и трактуя это метафорическое выражение совершенно буквально. Выставку "Я не здешний, я чужой" посвятили памяти классика российского и мирового современного искусства, одного из лидеров советского нонконформизма Олега Целкова.