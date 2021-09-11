Театр наций в Москве впервые вручил премию Корша

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Государственный театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова впервые вручил премию Корша - антрепренера, основателя Русского драматического театра, чье здание ныне занимает Театр наций. Церемония награждения прошла 10 сентября в Москве в рамках презентации нового сезона.

"Я очень рад, что мы придумали премию Корша. Потому что мы хотим отметить людей, без которых мы что-то не смогли бы сделать или не так сделали. И это люди, которые здесь родились, вот в этих стенах стали большими профессионалами. Сегодня у нас большой праздник", - заявил журналистам народный артист России, художественный руководитель театра Евгений Миронов.

Премию получили актеры, режиссеры, сотрудники театра и меценаты, внесшие большой вклад в развитие театра. Среди лауреатов - четверо режиссеров. Тимур Бекмамбетов и Анна Викторова получили приз в номинации "Прорыв", Алвис Херманис стал победителем в номинации "Признание в любви", а Кэти Митчелл - в номинации "Мечта".

Не остались без внимания и актеры, премию Корша в номинации "Верность" получили, в частности, Юлия Пересильд, Елена Николаева, Павел Акимкин, Рустам Ахмадеев, Артем Тульчинский и другие.

Объявили и номинацию "Зависть", победителем признали спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова, поставленный в РАМТе. Также назвали победители в номинациях "Превращение", "Надежность", "Дебют" и "Дружба 10+".

Свое название премия получила в честь антрепренера Федора Адамовича Корша (1852-1923), основателя Русского драматического театра, чье здание со 135-летней историей занимает Театр наций. Символом премии стал кирпич, отсылающий к идее строительства театра и историческому облику здания в Петровском переулке в Москве.

Церемонию вручения премии Корша режиссер Михаил Рахлин стилизовал под кинофестиваль. Церемонию вели актриса Юлия Пересильд и телеведущий Иван Ургант.