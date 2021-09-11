В Москве наградили лауреатов Почетного списка Международного совета по детской книге

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония награждения лауреатов Почетного списка Международного совета по детской книге (IBBY) прошла в субботу в Российской государственной детской библиотеке, сообщила пресс-служба 37-го Международного конгресса по детской книге.

"Среди победителей - российские писательницы Нина Дашевская и Ольга Васильева, иллюстратор Ольга Монина, переводчик Ольга Дробот", - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора IBBY Лиз Пейдж, в Почетном списке 2020 года - 179 изданий. В него вошли произведения авторов, иллюстраторов и переводчиков из 60 стран, на 48 языках мира.

Ранее полный список был оглашен на Болонской детской книжной ярмарке 2021 года. Дипломы победителям вручили 11 сентября в рамках 37-го Конгресса IBBY, который проходит в Москве.

О совете

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года.

Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY

Международный конгресс по детской книге открылся в Москве накануне, его участников в телеграмме поприветствовал президент России Владимир Путин, отметив вклад участников в создание и популяризацию литературы для детей.