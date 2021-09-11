В Карелии фестиваль петроглифов открылся ландшафтным спектаклем "Знаки солнца на скале"

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Фестиваль петроглифов в субботу открылся в Беломорском районе Карелии спектаклем "Знаки солнца на скале" Московского ландшафтно-событийного театра "Театр Притчи". Об этом ТАСС сообщила начальник управления по охране объектов культурного наследия республики Юлия Алипова.

"После признания петроглифов объектом ЮНЕСКО это первое такое крупное событие здесь. Фестивали проводились и раньше, первый прошел в 2014 году, но потом они проводились эпизодически", - рассказала собеседница агентства, добавив, что в этом году в программе попытались объединить территорию под защитным павильоном, где находится наскальная группа рисунков "Бесовы следки", и открытые ландшафты Залавруги, где также находятся петроглифы.

По словам Алиповой, фестиваль в этом году привлек внимание большого числа людей, чему способствует постепенное благоустройство и создание инфраструктуры вокруг беломорских петроглифов. Так, в плане транспортной доступности удобным стал новый кольцевой маршрут, соединяющий группу петроглифов "Бесовы следки" и петроглифы Залавруги. На следующий год здесь также обустроят пешеходную тропу длиной 1,2 км.

Специально для фестиваля в помещении защитного павильона открылась выставка Национального музея Карелии, посвященная беломорским и онежским наскальным рисункам древнего человек, "Петроглифы Карелии: мир образов и образы мира". Кроме того, на месте работает ярмарка карельских ремесленников. Для них фестиваль должен стать площадкой для продвижения продукции и обмена опытом с возможностью создания совместных проектов в будущем.

Гостям фестиваля также представилась возможность посмотреть ландшафтную постановку "Знаки солнца на скале", которую создали студенты-реставраторы из Москвы по итогам своей работы на онежских петроглифах в Пудожском районе этим летом. Спектакль продемонстрировали беломорским школьникам на территории Залавруги, еще дважды постановку покажут уже в самом Беломорске на сцене местного Дома культуры. Здесь же вечером зрителей ждет лазерное шоу "Сотворение мира".

Фестиваль будет работать на двух площадках: в понедельник, 13 сентября, эстафету перехватит Пудожский район, где находятся онежские группы наскальных рисунков. В Пудожский историко-краеведческий музей из Беломорского района переедет выставка, а также в программе заявлены мастер-классы. "Идет речь о создании единого управляющего органа, управляющей структуры объектом ЮНЕСКО. Конечно, две эти территории должны понимать друг друга и иметь хорошую коммуникацию", - пояснила Алипова выбор такого формата фестиваля в этом году.

О карельских петроглифах

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

28 июля 2020 году на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято единогласное решение о включении российского объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря" в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Для создания удобной инфраструктуры вокруг наскальных рисунков в Беломорском районе создадут полноценный комплекс, включающий визит-центр, входную зону и другие туристически объекты. Средства на эти цели - свыше 650 млн рублей - Карелия получила по индивидуальной программе развития республики.