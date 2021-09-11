В Рязанской области открыли международный фестиваль театров кукол

ТАСС, 11 сентября. Крупнейший в России фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" открылся в субботу в Рязани. За пять дней работы площадки почти 20 коллективов проведут порядка 50 театральных показов, сообщила пресс-служба правительства региона.

"11 сентября состоялось открытие XVIII Международного фестиваля театров кукол "Рязанские смотрины", - говорится в сообщении.

На пресс-конференции, посвященной дню открытия фестиваля, гостям представили авторские дипломы-гравюры "Рязанских смотрин", выполненные заслуженным художником РФ Михаилом Шелковенко. Также журналистам был презентован буклет фестиваля, выполненный по образцу паспорта, сообщила пресс-служба Рязанского театра кукол. "В 2021 биеннале исполняется 32 года. Это наш 18-ый раз, "совершеннолетие". Новый рубеж мы отмечаем, как и положено кукольникам, символическим жестом. В этом году наш буклет выполнен в виде паспорта", - приводятся слова председателя регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Константина Кириллова.

Участие в фестивале примут 19 коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Беларусь и регионов России. За пять дней они покажут 50 показов на пяти сценических площадках, в том числе в Рязанском драмтеатре, филармонии и историко-архитектурном музее-заповеднике.

Ранее в преддверии фестиваля в Рязани открылась творческая лаборатория "Тихая песня Луны". В течение недели команда молодых артистов разрабатывала музыкальный спектакль, ее возглавил неоднократный лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Борис Константинов. Премьер состоялась в день открытия фестиваля.

XVIII Международный фестиваль театров кукол "Рязанские смотрины" проходит в Рязани с 11 по 15 сентября. На данный момент это старейший и самый крупный Международный фестиваль театров кукол на пространстве бывшего СССР. Фестиваль проводится при поддержке правительства Рязанской области, Министерства культуры РФ, Министерства культуры и туризма Рязанской области, Союза театральных деятелей Российской Федерации, Рязанского театра кукол и Российского центра UNIMA.