Премьера документального фильма о проблеме социального сиротства прошла на "Тавриде.АРТ"

СУДАК /Республика Крым/, 11 сентября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Семья вместо детского дома" состоялась в субботу на площадке фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму. Лента поднимает вопрос о реформе существующей системы лишения родительских прав и форме заботы о детях, оставшихся без попечения родителей, сообщил ТАСС автор фильма, председатель совета Ассоциации волонтерских центров, соорганизатор акции взаимопомощи "Мы вместе" Артем Метелев.

"Мы смотрим на проблему социального сиротства с той позиции, что надо лечить не последствия, а причину социального сиротства. Сироты берутся из семей, где возникла проблема, а государство вовремя не помогло. Проблема - в малом количестве форм поддержки семей. Ее надо менять на законодательном уровне", - рассказал он.

В основу 55-минутного фильма легли беседы Метелева с представителями благотворительных фондов, некоммерческих организаций, оказывающих поддержку семьям и сиротам, истории выпускников детских домов, родителей, борющихся за право воспитывать детей, а также профессиональных приемных семей.

Герои озвучивают шесть тезисов, необходимых для улучшения ситуации. В их числе - проактивная позиция социальных служб в вопросе поддержки кровных семей, замена детских домов институтом профессионально ориентированных семей и социальных воспитателей.

"Сейчас у нас 60 тысяч детей воспитываются в учреждениях. Если мы хотим, чтобы эти дети имели шанс на нормальную, счастливую жизнь, надо принять решения, озвученные в фильме, - уверен Метелев. - В противном случае мы так и будем тратить десятки миллиардов рублей на поддержку совершенно неэффективных архаичных детских домов".

Фильм будет размещен в YouTube. В Москве показ состоится 15 сентября, на него приглашены представители правительства, силовых ведомств. Авторы предлагают поддержать идею ленты через портал проекта "Одобрено". "Чем больше людей посмотрит фильм, проголосует за него, тем больше шансов, что такие решения будут приняты", - подчеркнул Метелев.

О фестивале

Фестиваль "Таврида.АРТ" и форум "Россия - страна возможностей" проходят 8-12 сентября в бухте Капсель в Крыму. В общей сложности на площадке арт-кластера "Таврида" соберется около 5 тыс. человек из всех регионов России, в том числе более 1 тыс. участников проектов платформы "Россия - страна возможностей", проекта "Большая перемена" и выпускников программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления.

Хедлайнерами фестиваля стали молодые деятели культуры и искусства, резиденты арт-кластера "Таврида". В концертной афише фестиваля - Манижа, Дима Билан, группа "Ночные снайперы", Сосо Павлиашвили, Александр Иванов и группа "Рондо" и другие.