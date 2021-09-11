В Москве состоялась церемония награждения Золотой медалью Андерсена

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония вручения Золотой медали Х. К. Андерсена прошла в Доме Пашкова в Москве, лауреатами стали американская писательница и швейцарская художница. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 37-го Всемирного Конгресса Международного совета по детской книге (IBBY).

"Золотая медаль Андерсена - действительно самая престижная награда в области детской литературы и иллюстрации в мире. Не зря ее называют "Малой Нобелевкой". Получившие ее писатели и иллюстраторы сразу становятся настоящими живыми классиками. Принимать церемонию в Москве - это очень важная и ответственная миссия", - привели в пресс-службе слова Дениса Безносова, члена жюри сезона 2018-2020 гг.

Награды удостоены писательница Жаклин Вудсон из США и художница Альбертина Зулло из Швейцарии. Из-за ситуации с коронавирусом лауреаты присутствовали на церемонии в онлайн-формате. Ведущая вечера исполнительный директор IBBY Лиз Пейдж рассказала, что все награды будут переданы лауреатам лично во время специальных церемоний.

О награде

Международный совет по детской книге учредил Золотую медаль Х. К. Андерсена в 1956 году. Это самая престижная международная награда для авторов и художников, работающих в сфере литературы для детей и юношества.

Она присуждается только здравствующим писателям и иллюстраторам. Идея премии принадлежит Елле Лепман (1891-1970), деятелю в области мировой детской литературы.

Кандидатов в лауреаты выдвигают Национальные секции Международного совета по детской книге. Победителей объявляют на Международной ярмарке детской литературы в Болонье. Лауреатов награждают Золотыми медалями с профилем Ханса Кристиана Андерсена и дипломами. Премию присуждают один раз в два года и вручают писателю (Hans Christian Andersen Author Award), а с 1966 года - и художнику-иллюстратору за выдающийся вклад в мировую детскую и юношескую литературу (Hans Christian Andersen Award for Illustration). Традиционно Золотые медали вручаются в дни Всемирных Конгрессов IBBY, которые проходят один раз в два года в одной из стран, где есть Национальная секция организации.