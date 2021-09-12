Оливия Уильямс получила специальную премию "Кинео" и посвятила ее всем медсестрам

РИМ/ВЕНЕЦИЯ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Британская актриса Оливия Уильямс удостоилась в Венеции специальной премии "Кинео", вручаемой одноименной культурной ассоциацией с 2002 года в рамках Венецианского кинофестиваля. Актриса, сыгравшая в дуэте с Энтони Хопкинсом в картине "Отец" (The Father, 2020) режиссера Флориана Зеллера, отмечена в международной номинации "Лучшая актриса" за эту роль.

Как актриса рассказала в воскресенье в интервью ТАСС, награду она посвящает всем медсестрам. "Я сыграла медсестру, которая заботится о пожилом человеке. Это - тяжелый и одновременно недооцененный труд. Свою премию я посвящаю медсестрам, тем, кто заботится о других, тем людям, которые ухаживали за мной, когда я болела (в 2018 году актриса перенесла операцию по удалению опухоли поджелудочной железы - прим. ТАСС), и тем, кто работал, не покладая рук, сейчас в пандемию. Мы им обязаны", - сказала Уильямс.

Она рассказала, что сначала прочитала театральную пьесу Флорина Зеллера, который дебютировал в качестве режиссера, перенеся ее на экран. "Я хотела сыграть в этой пьесе, когда получила приглашение на роль (медсестры), то была счастлива", - поделилась актриса. По ее словам, счастьем было и работать с Хопкинсом. "Он так тонко чувствует и трагедию, и комедию одновременно", - отметила собеседница агентства.

Карьера в театре и кино

Уильямс дебютировала как театральная актриса и начинала свою карьеру в труппе Королевского Шекспировского театра. Ее первой крупной киноработой стала экранизация романа Джейн Остин "Эмма" (Emma, 1986) для телевидения. Затем последовал целый ряд картин - от фантастики ("Почтальон", 1997 и "Люди Икс: Последняя битва", 2006) до классики (Уильямс сыграла в последней экранизации "Анны Карениной" 2012 года Джо Райта с Кирой Найтли).

Говоря о разнице работы в театре и в кино Уильямс провела параллель с едой. "Я люблю играть. Я бы сравнила это с едой. Кино бы я назвала аппетитным куском. У тебя немного времени, ты кладешь что-то невероятно вкусное в рот, но этого никогда недостаточно, у тебя пять минут, чтобы распробовать. Это как дегустация. А театр - это долгий великолепный обед со сменой блюд, 20 бокалами превосходного вина, с яствами на столе", - сказала актриса. "Я люблю театр, он дает возможность повторять, что-то новое узнавать или делать что-то по-другому, - продолжила она. - Но я люблю путешествовать, сниматься в разных местах, встречать новых людей. И эту возможность дает кино, поскольку все театры выглядят примерно одинаково".

Уильямс поделилась, что при выборе фильма в первую очередь она обращает внимание на сценарий. "Он должен быть хороший. Но у агента подход такой: деньги, локация и сценарий - хотя бы два из этих параметров должны удовлетворять. И иногда я соглашалась на фильмы по деньгам и из-за места съемок, и это были не лучшие мои фильмы", - признала актриса.

Она рассказала, что сейчас задействована сразу в двух телевизионных проектах, один из которых "Корона" на Netflix, где она, по собственным словам, играет "возможную будущую королеву Англии". В новом сезоне сериала о правлении королевы Елизаветы II, выход которого ожидается в 2022 году, Уильямс отведена роль Камиллы Паркер Боулз, нынешней спутницы принца Чарльза. Распространено мнение, что ее отношения с принцем послужили одной из причин конца его брака с Дианой.

"Я убеждена, что искусство - кино, музыка, книги помогают, особенно в период пандемии. Если ты хочешь спрятаться, уйти от проблем, нет лучшего способа, чем фильм, книга или музыка", - сказала Уильямс.

Равноправие полов

Уильямс призналась, что не знает, правильно ли во всем уравнивать мужчин и женщин, отменяя, например, номинации на лучшие женскую и мужскую роли. "Это интересный вопрос. Но я не знаю ответа. Что-то дает мне понять, что я представляю уже другое поколение. Люди и общество должны меняться. Возможно, времена разделения по полу прошли", - сказала она. "Но я, феминистка 1970-х, чувствую, что не готова отказаться от каких-то привилегий, которые нужны женщинам. Прежде чем упразднять привилегии, мы должны быть полностью равными. А я думаю, что мы пока не достигли равенства, поэтому нам нужны наши награды и признания, или мужчины все заберут", - продолжила она, смеясь.

"Я поэтому люблю танец - там больше равенства, там нет деления между мужчиной и женщиной, в танце они одно целое", - продолжила она. Особое трепетное отношение у нее к русскому балету. "Я выросла на классическом танце. И я настоящий фанат (танцовщика) Сергея Полунина, он носитель русской традиции балета. Он - гений танца", - считает Уильямс. Она хорошо знакома и с русской музыкой, литературой, театральным искусством. Но в России ей бывать не довелось. Однажды она была проездом в аэропорту при пересадке. "Это было в 1980-х годах, тогда еще был Советский Союз", - вспомнила актриса.

Другие лауреаты "Кинео"

Среди других лауреатов премии в этом году в международной секции - американский актер Гари Олдман, режиссер Дэвид Уоррен, а также пианистка Лола Астанова в номинации "Музыкальное искусство". Она переехала в Америку из Узбекистана в подростковом возрасте, но основам мастерства училась на родине.

Своими главными преподавателями пианистка называет Тамару Попович, Льва Наумова, а любимыми композиторами Шопена и Рахманинова. "Хотя, как я говорю, любимый композитор тот, чье произведение ты исполняешь в этот момент", - говорит пианистка. Она считает себя носительницей русской школы и культуры. Ее мастерство позволяет ей виртуозно исполнять как классические композиции, так и создавать необычные аранжировки. Астанова выступает на ведущих мировых площадках и готовит к выходу диск.