Премию IBBY-iRead впервые вручили в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премию IBBY-iRead впервые вручили в рамках 37-го Конгресса Международного совета по детской книге в Москве - лауреатами стали Чжу Юнсинь из Китая и Марит Торнквист из Нидерландов, сообщили ТАСС в пресс-службе конгресса.

"Торжественная церемония вручения новой премии IBBY прошла в Российской государственной детской библиотеке. Имена победителей конкурса были названы на Болонской книжной ярмарке, а награды им вручают на 37-м Конгрессе Международного совета по детской книге (IBBY) в Москве. Лично лауреаты присутствовать не смогли, только в режиме онлайн", - рассказали в пресс-службе.

В качестве награды каждый из победителей получил по 200 тыс. юаней. Кроме того, 150 тыс. юаней будут направлены в помощь некоммерческому проекту по продвижению детского чтения, который выберут сами лауреаты.

"На меня очень большое впечатление произвел рассказ одной женщины на Болонской ярмарке о детях, которым носили книги в бомбоубежище. Это был для них единственный способ расслабиться. И я поняла, как много могут сделать книги для детей в беде. И тогда я стала не только писать и рисовать книги, но и ездить по миру, продвигая проекты по детскому чтению. Незаметно для самой себя я придумывала один проект за другим, чтобы помогать детям отвлечься от окружающего их ужаса", - процитировали в пресс-службе слова победительницы из Нидерландов Торнквист.

Премия IBBY-iRead учреждена в 2020 году Шэньчжэньским фондом iRead (КНР) и Международным советом по детской книге (IBBY) для поощрения людей, занимающихся популяризацией чтения. Раз в два года жюри будет отбирать победителей этой премии из списка номинантов, представленных национальными секциями IBBY.

Международный совет по детской книге (IBBY) - старейшая и самая авторитетная международная организация в области литературы для детей. Он был создан в 1953 году и объединил тысячи специалистов со всего мира, которые с момента основания IBBY встречаются на конгрессах раз в два года. Конгрессы проходили в разных странах: Греции, Новой Зеландии, Мексике, Великобритании, Китае, Норвегии, США, Швеции, ЮАР, трижды в Испании, трижды в Германии, дважды в Италии и в других странах - членах IBBY.