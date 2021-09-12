Сериал про рэпера в кризисе победил на кинофестивале в Иванове

ИВАНОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Главный приз третьего российского кинофестиваля сериалов "Пилот" получил в воскресенье проект "Sold Out" Ивана Плечева, передает корреспондент ТАСС.

Фраза "Sold Out" в шоу-бизнесе означает, что все билеты на концерт проданы. Сериал рассказывает про молодого рэпера в кризисе, который вместе с командой должен за месяц записать альбом и собрать "солдаут", чтобы обрести свободу от лейбла и обеспечить себе будущее. Главную роль исполняет Глеб Калюжный, в прокат сериал выйдет 31 декабря 2021 года.

За лучший сценарий отмечен сериал "Стрим", эта же работа получила приз зрительских симпатий. Приза за лучшую режиссуру удостоена Анна Пармас, снявшая "Исправление и наказание".

Приз за лучшую женскую роль достался Кристине Кучеренко (сериал "Моя большая тайна"), за лучшую мужскую роль - Евгению Стычкину ( "Вне себя"). Спецпризом отмечен сериал "Отец Сергий" за мастерское смешание жанров.

Диплом "Самый ожидаемый проект" получили "Сказки Пушкина. Для взрослых" Михаила Зыгаря. Диплом за лучшие роли второго плана - Иван Макаревич, отмеченный сразу за несколько ролей в разных сериалах.

Фестиваль сериалов проходил в городе Иваново с 10 сентября. Киносмотр учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса. В попечительский совет фестиваля "Пилот" входят губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, Владимир Толстой, Александр Акопов, Федор Бондарчук, Леонид Верещагин, Сергей Сельянов, Игорь Толстунов, Александр Цекало.