Около 100 музыкантов в центре Суздаля исполнили перфоманс лауреата Пулитцеровской премии

ВЛАДИМИР, 12 сентября. /ТАСС/. Около сотни певцов и музыкантов из Москвы и Владимирской области стали участниками музыкального перфоманса на открытых площадках в центре Суздаля, где состоялась российская премьера произведения лауреата Пулитцеровской премии за выдающееся музыкальное произведение Джона Лютера Адамса, сообщил ТАСС в воскресенье продюсер проекта Кирилл Маренков.

"Этот перфоманс - необычный опыт для Суздаля и Владимирской области, он приурочен к 1000-летию Суздаля, которое будет отмечаться в 2024 году. В перфомансе приняли участие больше 100 человек. Музыканты расположились на смотровой площадке, на Ильинском лугу и в Торговых рядах, то есть на довольно большой территории. Слушатели не просто сидели, как на обычных концертах, а ходили и в разных точках по-разному могли услышать инструменты и хор", - отметил Маренков.

Произведение Адамса "Сила. Дыхание мира" предназначено для выступления на большом пространстве. Оно исполняется музыкантами, сгруппированными в пять отдельных ансамблевых хоров, состоящих из деревянных духовых, медных, ударных, струнных и голосов. Исполнители могут играть в любой комбинации, одновременно или последовательно, самостоятельно выбирая свой темп при воспроизведении партитуры.

Новый формат оказался неожиданным для многих слушателей, которым требовалось несколько минут, чтобы понять, что они стали свидетелями необычного действа. "Особенность этого произведения в том, что оно играется без дирижера, его не надо репетировать несколько раз, и, по сути, мы сегодня впервые все встретились, музыканты из Владимира, Москвы, провели небольшой воркшоп и стали играть, то есть это исполнение- первое и единственное по сути", - добавил Маренков.

Исполнителями произведения стали оркестр "Персимфанс" и музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра, Владимирского камерного хора, областного музыкального колледжа, филармонии, Ковровского филармонического общества. Организатором перфоманса также выступило творческое сообщество "Мира". Как пояснил собеседник агентства, в преддверии 1000-летия Суздаля в городе планируется продолжить практику подобных мероприятий, в 2024 году организаторы собираются одновременно собрать 1 000 исполнителей.