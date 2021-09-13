Башмет, Герзмава и Луганский поздравят Московскую консерваторию со 155-летием

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Альтист Юрий Башмет, сопрано Хибла Герзмава, пианист Николай Луганский, виолончелист Александр Князев и другие именитые выпускники Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского поздравят учебное заведение со 155-летием. Праздничный концерт пройдет в понедельник на сцене Большого зала, сообщила пресс-служба консерватории.

"На сцену Большого зала 13 сентября выйдут выпускники разных лет, которые поздравят свою alma mater и подарят публике незабываемые минуты вдохновенного творчества", - рассказали организаторы.

В программу концерта войдут сочинения Баха, Моцарта, Брамса, Верди, Чайковского, Рахманинова, Щедрина и Бодрова. Торжественность момента подчеркнут звуки брасс-ансамбля Московской консерватории под управлением Ярослава Белякова.

"Московская консерватория всегда была, есть и будет главным событием моей жизни, - признался Башмет - выпускник консерватории, а теперь заведующий кафедрой альта. - Прежде всего благодаря сопричастности с выдающимися моими современниками, самыми дорогими для меня именами: Рихтером, Ростроповичем, Коганом, Нейгаузом, Ойстрахом, Шафраном".

Своим домом называет консерваторию и Герзмава. "Недавно, получив Государственную премию из рук президента России Владимира Владимировича Путина, я сказала, что у меня лучшее музыкальное образование в мире, я этим горжусь. Счастлива, что в моей жизни была и есть Московская консерватория, где я теперь сама преподаю и передаю свой опыт и знания новым поколениям талантливых музыкантов", - отметила оперная дива.

О консерватории

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории был присвоен статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят семь факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.

Среди известных выпускников Московской консерватории - композитор, автор музыки гимна СССР и РФ Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композиторы Николай Метнер, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Андрей Эшпай, Александра Пахмутова, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие всемирно известные деятели музыкального искусства.