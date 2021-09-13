В Москве пройдет всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ежегодный всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция" откроют в понедельник в Москве. Смотр, который проводится Союзом театральных деятелей РФ (СТД), станет девятым по счету и продлится до 19 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"С 13 по 19 сентября Союз театральных деятелей РФ проведет IX Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция". Столичные зрители смогут увидеть лучшие спектакли, осуществленные молодыми режиссерами за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В программу фестиваля вошли постановки из региональных театров, которые открыты для творческих поисков и экспериментов, готовы работать с молодыми и талантливыми режиссерами. Спектакли-участники получили заслуженное внимание российских критиков и прессы", - сказала собеседница агентства.

Программа фестиваля

В этом году на конкурс поступило около 80 заявок из различных городов России. Экспертный совет отобрал для основной программы семь спектаклей. В их числе: "Золото" (режиссер Никита Золин, Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола, Прокопьевск), "Мультики" (режиссер Георгий Сурков, Молодежный драматический театр "Первый театр", Новосибирск), "Пусть они всегда танцуют" (режиссер Иван Куркин, Молодежный театральный центр "Космос" и Театральная мастерская "ТеМа", Тюмень), "Корея 03" (режиссер Сойжин Жамбалова, Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Улан-Удэ); "sak-sok" (хореограф Нурбек Батулла, Театральная площадка MO , Казань); "Сказки Черного леса" (режиссер Артем Устинов, Государственный национальный театр Республики Карелия, Петрозаводск); "Барыня" (режиссер Тимур Кулов, Буинский государственный драматический театр, Буинск).

Спектакли фестиваля "Артмиграция" будут показаны на нескольких столичных площадках - в Театральном центре СТД "На Страстном", "Боярских палатах СТД РФ" и Московском театре юного зрителя. Вход на спектакли свободный по регистрации на сайте фестиваля.

"Артмиграция" - это не только фестиваль, но и форум, на котором молодые люди разных театральных профессий объединяются для обсуждения новых проектов и "болевых точек" современного театра. Специальная программа традиционно состоит из лекций и мастер-классов от ведущих российских деятелей театра, тренингов и практикумов, экскурсий и встреч с мастерами, добавили в пресс-службе СТД.

Там же отметили, что основной целью фестиваля является развитие профессиональной мобильности среди молодежи, продвижение новых творческих подходов к театральной практике, создание условий для театрального риска и эксперимента. Ранее участниками фестиваля становились хорошо известные ныне режиссеры Данил Чащин, Виктория Печерникова, Сергей Чехов, Елизавета Бондарь, Кирилл Вытоптов, Талгат Баталов, Борис Павлович, Евгений Маленчев и другие.