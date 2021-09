Клип Montero рэпера Lil Nas X признан MTV лучшим музыкальным видео года

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. /ТАСС/. Рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) со своим клипом Montero удостоился премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) в самой престижной номинации "Видео года". Трансляция церемонии ведется в прямом эфире телеканала MTV.

С песней на этот клип Хилл выступил в начале церемонии. В этой категории конкуренцию 22-летнему исполнителю из штата Джорджия составляли Меган Пити (Megan Thee Stallion) и Белькалис Марленис Альманзар, известная как Cardi B, с песней WAP, британский певец Эд Ширан с композицией Bad Habits, известная как Doja Cat Амала Дламини и Солана Имани Роуи (SZA) с песней Kiss Me More, канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, с клипом Save Your Tears и его соотечественник рэпер Дрейк, а также DJ Khaled с песней Popstar.

В этом году премия телеканала, которому исполнилось в августе 40 лет, вернулась к своему привычному формату - все награждения проходят на крытой спортивной арене Barclays Center в Бруклине в присутствии фанатов. Церемония собрала артистов из разных поколений - в числе участников были Мадонна, Дженнифер Лопес, группа Foo Fighters, Билли Айлиш. Мероприятие посетили спортсмены мирового класса - ирландский боец Конор Макгрегор и американская гимнастка Симона Байлз.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.