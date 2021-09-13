В "Художественном" пройдет юбилейный вечер "Норштейн и его Москва"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Киносеть "Москино" организует творческий вечер в честь юбилея советского и российского режиссера Юрия Норштейна. Мероприятие "Норштейн и его Москва" пройдет 17 сентября в кинотеатре "Художественный", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе киносети.

Норштейну 15 сентября исполняется 80 лет. Среди его работ: "Сказка сказок", "Ежик в тумане", "Цапля и Журавль", "Лиса и Заяц" и многие другие.

"В честь юбиляра 17 сентября в 19:00 в кинотеатре "Художественный" состоится юбилейный вечер, вдохновителем и организатором которого выступило "Москино". Поздравить Юрия Борисовича придут коллеги, друзья, ученики, артисты, режиссеры, писатели и журналисты, все те, кто любит мастера и ценит его творчество", - рассказал собеседник агентства.

Перед началом в фойе кинотеатра будет организованна автограф-сессия, во время которой все желающие смогут приобрести книги Юрия Норштейна и подписать их у автора. "В программе вечера "Норштейн и его Москва" вы услышите байки и рассказы из уст самого виновника торжества, познакомитесь с малоизвестными страницами его биографии, узнаете о его великих учителях. Ведь его фильмы стали неотъемлемой частью национальной культуры - добрые, умные, необычайно искренние, наполненные каким-то внутренним светом, прошедшие проверку временем", - рассказал собеседник агентства.

В рамках празднования юбилея планируется серия мероприятий - специальные показы, лекции, мастер-классы, которые пройдут до конца года.

Ранее сообщалось, что к знаменательной дате "Москино" и департамент транспорта Москвы выпустили карты "Тройка" с эскизами Франчески Ярбусовой к его самым знаменитым мультфильмам.