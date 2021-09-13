Башмет после перерыва, связанного с пандемией, проведет фестиваль в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР, дирижера и альтиста Юрия Башмета пройдет в городах Ростовской области с 20 по 23 сентября. Впервые с 2019 года смотр состоится на родине артиста, сообщили в понедельник в пресс-службе Русского концертного агентства.

Восьмой по счету фестиваль в 2020 году был перенесен из-за пандемии коронавируса. "Поэтому в этом году маэстро Башмет подготовил для соскучившейся публики совершенно особенную программу", - подчеркнули организаторы.

"Так приятно иметь возможность каждый год возвращаться, приезжать в свой родной город и встречаться со своей родной публикой, - отметил Башмет, уроженец Ростова-на-Дону. - Мы живем в непростое время, и не все получается, как задумывается и хотелось бы, но я оптимист и верю, что все эти трудности временны. Ведь всегда, даже в самые суровые времена, искусство поддерживало людей, дарило им радость и хорошее настроение. <…> Поэтому в этом году мы проведем наш музыкальный праздник, какие бы трудности нас не одолевали бы".

Фестиваль откроется 20 сентября в Новочеркасске, где Башмет выступит с Ростовским академическим симфоническим оркестром в качестве солиста. Музыканты подготовили "Кол Нидрей" для альта и симфонического оркестра Бруха, Увертюру к опере "Раймонд" Тома, Концертино для саксофона и симфонического оркестра Ибера с участием Леонида Друтина и "Симфонические танцы" Рахманинова.

21 сентября в Ростове-на-Дону прозвучат редкие сочинения: "Итальянская сюита" на темы Перголези для виолончели и струнных Стравинского, Соната №3 Россини для струнных и Фантазия на темы "Травиаты" Верди для кларнета и струнных Ловрельо, а также музыкально-драматический спектакль "Ч+Ч" (Чехов+Чайковский). О взаимоотношениях Антона Чехова и Петра Чайковского через переписку и музыку расскажут народный артист России Алексей Гуськов, актриса Театра им. Вахтангова Полина Кузьминская и "Солисты Москвы". В Таганроге 22 сентября зрителей ждут Сюита в старинном стиле "Из времен Хольберга" Грига и "Воспоминания о Флоренции" Чайковского, написанные для Башмета "Отражения" темы 24-го каприза Паганини в стиле Бетховена, Брамса, Чайковского, Прокофьева и Берга авторства Кузьмы Бодрова. На гала-концерте закрытия фестиваля 23 сентября в столице региона выступит Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", Виктория Каркачева (меццо-сопрано) и Е Юн Чой (скрипка, Корея-Германия), программа представит своего рода антологию немецкой музыки XIX века.

По традиции, в программе фестиваля будут образовательные проекты. В рамках Международной струнной академии Юрия Башмета одаренные дети Ростовской области посетят мастер-классы и индивидуальные занятия выдающихся педагогов со всей России.