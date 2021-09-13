Умерла актриса Алла Козельская

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Алла Козельская, сыгравшая множество ролей на сцене Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле, умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщается на странице театра в Facebook.

"На 84-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Алла Васильевна Козельская. Лучшие годы своей артистической карьеры она отдала служению на Волковской сцене, где сыграла множество запоминающихся ролей", - говорится в сообщении.

Алла Козельская родилась в Оренбурге, образование получила в Ярославле - окончила Ярославское театральное училище, а затем Ярославский педагогический институт. В Театре им. Ф. Волкова Козельская работала около 40 лет. Ее первой большой ролью на сцене Волковского театра стала роль княжны Мери в спектакле "Печорин" по роману Михаила Лермонтова "Герой нашего времени". "Спектакль пользовался огромной популярностью, не раз вывозился на гастроли, став одной из визитных карточек театра", - сообщили в театре.

Алла Козельская запомнилась зрителям ролями в постановках классического репертуара. В 1990-е годы она сыграла Екатерину II в спектакле "Любовь - книга золотая", а также актрису Елену Ивановну Кручинину в спектакле "Без вины виноватые". Это были ее последние работы на сцене Волковского театра.

"А. В. Козельская будет похоронена в Ярославле на Леонтьевском кладбище. Отпевание и церемония прощания пройдут 14 сентября в 10:30 на территории Леонтьевской церкви", - говорится в сообщении.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле.