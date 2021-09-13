"Портрет девушки в огне" продолжит серию совместных показов ТАСС и "Каро.Арт"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вторым показом совместной программы ТАСС и "Каро.Арт" "Смена перспективы" станет драма "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu) французского режиссера Селин Сьяммы. Сеанс с экспертной дискуссией пройдет 15 сентября, сообщает в понедельник департамент корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Это действительно уникальное, в чем-то даже инновационное кино о природе взгляда. В этом фильме четко видно, что означает "смена перспективы": Сьямма отказывается от привычной роли женщины как музы и дает ей активную роль в повествовании. Среди персонажей царит настоящая демократия - никто из них не доминирует над другими. "Портрет девушки в огне" - очень красивый, интимный, ни на что не похожий фильм, и я невероятно рада посмотреть его вместе с нашими зрителями", - сказала киноредактор ТАСС Тамара Ходова.

Показ фильма "Потрет девушки в огне" станет второй частью проекта ТАСС и "Каро.Арт", посвященного женщинам-режиссерам в истории мирового кино. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в 2019 году, где жюри отметило ее наградой за лучший сценарий. Действие разворачивается в 1770 году: молодая художница Марианна приезжает в Бретань, чтобы написать портрет Элоизы - девушки, которую готовят к свадьбе с незнакомцем. Элоиза не хочет выходить замуж и отказывается позировать, поэтому Марианна скрывает истинную причину приезда. Постепенно героини сближаются.

Проект "Смена перспективы", который является продолжением одноименного спецпроекта ТАСС о творчестве женщин-режиссеров, открылся в июле драмеди "Тони Эрдманн" режиссера Марен Аде. "Во время нашего первого показа, комедии "Тони Эрдманн", зал был, как единый организм, и такая общность - то, зачем мы все ходим смотреть кино на большом экране. Совершенно непередаваемое ощущение, которое хотелось бы почувствовать снова", - добавила Ходова. Она вновь выступит модератором экспертной дискуссии после сеанса.

Репертуарная политика специального проекта "Каро.Арт" сети кинотеатров "Каро" подразумевает показы авторского, экспериментального, классического и культового кино на языке оригинала с субтитрами. Аудитории также доступны актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат. Показы проходят с последующим обсуждением при участии известных деятелей искусства. Информационным партнером спецпоказов выступает радио Monte Carlo.