Около 600 человек посетили первые джаз-концерты на Малаховом кургане в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Джазовые концерты, где исполнили музыку по мотивам русских народных мелодий, впервые прошли на Малаховом кургане в Севастополе. Всего за два дня концерты посетили около 600 человек, при этом соблюдались требования по профилактике коронавируса, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Музея героической обороны Севастополя, в структуру которого входит Малахов курган.

"Два концерта, которые проводятся в рамках международного фестиваля "Музыкальная экспедиция", посетили примерно по 300 человек. Число зрителей было ограничено из-за ситуации с коронавирусом. Зрительный зал оборудовали на одной из аллей около вершины Малахова кургана, и мероприятие проходило на свежем воздухе", - рассказала представитель музея.

На концертах выступают несколько приглашенных из Москвы солистов вместе с Севастопольским симфоническим оркестром под управлением Владимира Кима. Местным музыкантам пришлось разучить 27 новых композиций в нетипичной для них джазовой манере. "Неправильное представление, что город Севастополь в плане музыки весьма консервативен - ничего подобного, в городе Севастополе творят музыканты, придерживающиеся разных течений. Мы решили поучаствовать в эксперименте, и после опер и симфоний мы сыграем с лучшими музыкантами симфоджаза <…>, и нам это все очень нравится, это ободряет - как кофе", - отметил Ким.

Программа разделена на три смысловых блока. "Русский блок" - симфоджаз братьев Михаила и Андрея Ивановых на русские народные мотивы, в том числе на одну из наиболее известных русских мелодий "Барыня". Известный кларнетист Игорь Федоров, один из приглашенных специально для этого концерта артистов, представляет ряд композиций в оригинальном исполнении, когда даже оркестр поет и читает рэп. Вокалистка Полина Орбах под аккомпанемент оркестра исполняет несколько джазовых песен.

"Джазовая музыка универсальна с точки зрения того, что она импровизационная, в ней есть ритмические законы, законы джазового жанра. Когда джаз покинул Америку, пришел в Европу, а потом и в Россию, он везде получал что-то новое, новые силы <...>", - рассказал один из пионеров русского симфоджаза, композитор и джазмен Михаил Иванов.

Сцена для концерта установлена в парке неподалеку от Корниловского бастиона на Малаховом кургане, на склонах которого велись бои при двух героических оборонах города. Во время Крымской войны в 1854-1855 годах здесь находилась одна из ключевых точек защитных укреплений. Во время Великой Отечественной - артиллерийская батарея, бойцы которой сражались до последних дней обороны в 1942 году.