Башмет, Герзмава и Князев приняли участие в празднике к 155-летию Московской консерватории

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского отмечает 155-летие со дня своего основания. В праздничных мероприятиях, которые продолжались в течение двух вечеров, приняли участие многие ее выдающиеся выпускники, в том числе альтист Юрий Башмет, виолончелист Александр Князев, сопрано Хибла Герзмава, пианист Николай Луганский.

Накануне в Большом зале выступил Концертный симфонический оркестр Московской консерватории, за его пульт встал Владимир Юровский.

"Сегодня - эпицентр событий, именно та самая дата, 13 сентября, когда родилась Московская консерватория, - сказал ректор учебного заведения Александр Соколов. - Концерт, который мы сегодня приготовили, - это сегодняшние звезды Московской консерватории в разных поколениях. Это лучшее доказательство творческих успехов консерватории, не требующее документации и других бюрократических усилий".

Благодарность педагогам и альма-матер

На сцену вышли Камерный хор консерватории под руководством Александра Соловьева и Брасс-ансамбль под управлением Ярослава Белякова, ансамбль "Солисты Москвы". Соколов особо поблагодарил звезд, сумевших освободить вечер ради юбилея.

Прозвучали сочинения Баха, Рахманинова, Щедрина, Моцарта, Верди, Брамса, Бодрова, Чайковского.

"Выход на эту легендарную сцену - это всегда трепет: столько тепла и любви к этому залу. В день 155-летия консерватории хочется выйти на сцену с еще более ровной спиной, - сказала журналистам Хибла Герзмава. - Я счастлива, что я училась здесь, в консерватории и в аспирантуре, здесь самые потрясающие педагоги".

"Родным домом" называет консерваторию Александр Князев. "С 19 лет я здесь, - заметил виолончелист. - Помню, как дал здесь свой первый концерт в 1980 году, во время Олимпиады. Помню, как в первый раз вышел на сцену Большого зала. В общем-то, практически все концерты проходят здесь".

В этот день по традиции в консерватории вручили золотые медали имени Николая Рубенштейна пяти профессорам, отдавшим учебному заведению более полувека. "Это настоящего золота крупные медали и право увидеть свое имя золотыми буквами на мраморной доске корпуса Малого зала. А это, может быть, дороже всего, это навечно", - рассказал о награде Соколов.

155 лет музыки

Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского основана в 1866 году по инициативе композитора и пианиста Антона Рубинштейна при поддержке великой княгини Елены Павловны. По приглашению Рубинштейна в Москву из-за границы приехали известные артисты Фердинанд Лауб и Бернгард Косман, преподавателем стал также Петр Чайковский, имя которого учебное заведение носит с 1940 года. В 2003 году Московской консерватории был присвоен статус университета, сегодня это один из ведущих музыкальных вузов России и мира. В состав Московской консерватории входят 7 факультетов и межфакультетские кафедры. При ней действуют оркестры, хор, ансамбли.

Среди известных выпускников Московской консерватории - композитор, автор музыки гимна СССР и РФ Александр Александров, пианисты Давид и Владимир Ашкенази, альтист Юрий Башмет, сестры Гнесины, пианист Денис Мацуев, композиторы Николай Метнер, Сергей Рахманинов, Александр Скрябин, Андрей Эшпай, Александра Пахмутова, пианист Святослав Рихтер, виолончелист Мстислав Ростропович и многие другие всемирно известные деятели музыкального искусства.