Marvel показала первый трейлер сериала "Соколиный глаз"

Сериал расскажет о спецагенте и герое команды "Мстителей" лучнике Клинте Бартоне и его ученице Кейт Бишоп, которую тот планирует сделать новым Соколиным глазом. Премьера шоу состоится на Disney+ 24 ноября, финальная, шестая, серия выйдет 29 декабря - спустя несколько дней после Рождества, накануне которого как раз разворачиваются действия в сериале.

Студия Marvel выпустила первый трейлер мини-сериала "Соколиный глаз" (Hawkeye). Видео вышло на YouTube-канале студии в понедельник.

К роли Соколиного глаза вновь вернулся Джереми Реннер, роль юной лучницы Кейт Бишоп исполнила Хейли Стайнфелд, известная по фильмам "Железная хватка", "Ромео и Джульетта" и сериалу "Дикинсон". Кроме того, в сериале снялись Флоренс Пью, Вера Фармига, Тони Далтон и другие.

"Соколиный глаз" станет пятым сериалом совместного производства Marvel Studios и Disney+. Ранее на стриминговом сервисе вышли сериалы "ВандаВижн", "Сокол и Зимний солдат", "Локи" и "Что, если...?"