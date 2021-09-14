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"Оскар" в мире моды. В США прошел ежегодный бал Met Gala

В этом году темой мероприятия стала американская мода
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Описание
Дженнифер Лопес
© Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue
Ким Кардашьян
© EPA-EFE/JUSTIN LANE ALTERNATE TONING AND CROP
Валентина Сампайо
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Тайка Вайтити и Рита Ора
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Эллисон Феликс
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Билли Айлиш
© EPA-EFE/JUSTIN LANE
Рианна и A$AP Rocky
© Evan Agostini/Invision/AP
Анна Винтур
© Evan Agostini/Invision/AP
Лорд
© Evan Agostini/Invision/AP

В Метрополитен-музее Нью-Йорка состоялся бал Института костюма Met Gala. Традиционно мероприятие проводится в первый понедельник мая, однако из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в 2021 году бал прошел 13 сентября.

В этот раз темой самой стильной (и долгожданной - в 2020 году бал не проводился) ковровой дорожки стала американская мода во всех ее проявлениях. Для многих гостей Met Gala является не только выставкой костюмов, но и поводом продемонстрировать эффектные наряды. Так, Дженнифер Лопес, соблюдая тематку, вышла на дорожку в ковбойской шляпе и мехах, певица Лорд - в головном уборе, отдаленно напоминающем корону статуи Свободы в Нью-Йорке. Певица Дебби Харри предстала в платье расцветки американского флага, некоторые же гости просто отдали предпочтение одежде американских дизайнеров.

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