Художники из 23 стран примут участие в биеннале современного искусства на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. VI Уральская индустриальная биеннале современного искусства соберет осенью на Урале более 50 художников и коллективов из 23 стран - Франции, Бразилии, Германии, Турции, Румынии, Албании, Швеции, Израиля, Португалии и других. Об этом сообщили во вторник на странице биеннале во "Вконтакте".

Публичная программа биеннале начнется с 16 сентября. Основная программа откроется со 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге и ряде городов Урала.

"Шестая Уральская индустриальная биеннале объявляет список художников - 52 художника и коллектива из 23 стран, 75 работ, в том числе 24 новые", - говорится в сообщении.

В частности, ожидается участие художников Абсалон, Марии Терезы Алвес, Мехтап Байду, Себастьяна Баумгартена, Людвига Хаугка и Роберта Липпока, Aйзит Бостан и многих других. Ряд художников представят свои новые работы, созданные специально для Уральской биеннале, отметили организаторы.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.