Музей Победы проведет 19 сентября День оружейника

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. День оружейника пройдет 19 сентября в Музее Победы в Москве, посетителей ждут мастер-классы, лазерный тир, кинопоказы, концерт и однодневная выставка реликвий военных лет, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Гости музея смогут разобрать и собрать винтовку и карабин Мосина, винтовку СВТ-40, ППШ и ППС, а также АК-74М. И взрослым, и детям также предложат проверить свою меткость в лазерном тире", - отметили в музее.

В кинотеатре "Поклонка" покажут документальные фильмы о Великой Отечественной войне, а в Зале полководцев пройдет концерт участников Патриотического фестиваля детского творчества "Журавли Победы".

Кроме того, в этот день Музее Победы будет работать выставка поискового отряда "Тризна".

"На временной экспозиции можно будет увидеть пистолеты-пулеметы и винтовки времен Великой Отечественной войны: ППШ-41, ППС-43, карабин и винтовку системы Мосина, самозарядную винтовку СВТ-40, пулемет "Максим", а также пистолеты Наган и ТТ. Посетителям покажут подлинные предметы и личные вещи красноармейцев, найденные в ходе поисковых работ на местах боев в Смоленской, Тверской, Псковской и Московской областях", - сообщили в пресс-службе.