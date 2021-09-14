ФСИН передала средневековый замок Тапиау в собственность Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 14 сентября. /ТАСС/. Единственный целиком сохранившийся в Калининградской области средневековый замок Тапиау, где располагалась исправительная колония (ИК) номер 7 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передан региональному музею. Договор о передаче имущественного комплекса подписан во вторник между региональным управлением ФСИН и областным историко-художественным музеем, который стал новым пользователем объекта, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Во вторник, 14 сентября, договор о передаче имущественного комплекса замка Тапиау подписали заместитель начальника управления ФСИН по Калининградской области Олег Велиев и директор Калининградского областного историко-художественного музея Сергей Якимов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Планы по вовлечению в туристический оборот хорошо сохранившейся и выгодно расположенной на пути международного водного маршрута исторической цитадели обсуждались много лет. Ситуация перешла в плоскость практических решений в июле 2018 года, когда по итогам обращения губернатора Антона Алиханова появилось указание президента России Владимира Путина о передаче замка, затем дано соответствующее поручение Росимущества. "Объект сейчас передается в оперативное управление историко-художественному музею. Дальше его судьба - это передача в собственность региона и, я думаю, что мы используем Корпорацию развития Калининградской области для того, чтобы с помощью инвесторов ввести этот объект в туристический оборот", - отметил Алиханов.

Передача объекта проведена после завершения в этом году поэтапного перевода исправительной колонии из замковых помещений Тапиау в другие учреждения ФСИН на территории Калининградской области. "Соблюдены необходимые для отбывания наказания условия содержания заключенных. Все они находятся на территории региона, могут поддерживать социальные связи, их родственникам не придется выезжать за пределы региона", - сообщил начальник УФСИН по Калининградской области Дмитрий Рупп.

В пользование областному музею передается замковый имущественный комплекс из 48 объектов. Все они, как они отмечается в материалах договора, находятся в удовлетворительном состоянии. Благодаря постоянной и ответственной эксплуатации зданию удалось избежать разрушения, сохранить уникальные аутентичные элементы, барельефные средневековые символы.

На базе замка планируется реализовать проект культурно-туристической направленности с сохранением и приспособлением этого исторического объекта к современному использованию.

О замке

Замок Тапиау - один из старейших орденских замков Европы, является объектом культурного наследия федерального значения и в настоящее время находится в собственности Российской Федерации. Первые упоминания о нем как о крепости относятся к 1258 году. Она меняла локацию, разрушалась, достраивалась. Строения замка, сохранившиеся до наших дней, были возведены в 40-50-е годы XIV века.

С замком связаны имена известных исторических деятелей. В 1383 году здесь был совершен обряд крещения великого князя литовского Витовта. Помимо основателя Ланкастерской династии Генриха IV и жившего здесь, по отдельным свидетельствам, в 1541 году Николая Коперника в 1568-м в замке Тапиау провел свои последние дни первый герцог Пруссии Альбрехт Бранденбургский. С середины XV века и в течение последующих почти трехсот лет в замке хранился архив Тевтонского ордена. В мае 1697 года в замке останавливалось Великое посольство Петра I, без его участия. В 70-е годы XIX века это место использовалось в качестве тюрьмы. Назначение замка не изменилось и после Великой Отечественной войны: в его помещениях находились объекты системы исполнения наказаний.