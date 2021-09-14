Почти 3,5 тыс. билетов продали с помощью "Пушкинской карты" в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет в Нижегородской области приобрели почти 3,5 тыс. билетов в учреждения культуры региона по Всероссийской программе "Пушкинская карта", которая стартовала 1 сентября. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Пушкинская карта" уже стала одним из символов национального проекта "Культура". Инициатива президента России позволяет школьникам и студентам посетить интересные мероприятия и выставки. Это является и хорошей поддержкой для самих учреждений культуры, способствует их развитию. Нижегородские учреждения культуры продали почти 3,5 тыс. билетов обладателям "Пушкинской карты" с момента старта проекта", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что на данный момент к проекту подключились уже 70 учреждений культуры региона, которые предлагают более 350 мероприятий. Лидерами по количеству проданных билетов стали театр драмы им. М. Горького, театр оперы и балета имени А.С. Пушкина и театр "Комедия".

О запуске программы объявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии в июне. По "Пушкинской карте" молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в учреждения культуры за государственный счет на всей территории страны. По оценке правительства, такой опцией смогут воспользоваться около 13 млн граждан.

На первом этапе - с 1 сентября по 31 декабря 2021 года - номинал "Пушкинской карты" составит 3 тыс. рублей, на 2022 год будет начислено 5 тыс. рублей. На реализацию программы правительство уже выделило около 4 млрд рублей.