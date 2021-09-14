Новосибирский театр "Красный факел" впервые посетит с гастролями Хорватию

НОВОСИБИРСК, 14 сентября. Новосибирский театр "Красный факел", имеющий более чем 100-летнюю историю, в сентябре впервые посетит с гастролями Загреб (Хорватия). Во время гастролей состоится юбилейный показ спектакля театра "Три сестры", который исполняется на языке жестов и является лауреатом театральной премии "Золотая маска", сообщил журналистам во вторник директор учреждения Александр Кулябин.

"Будет столица Хорватии - Загреб. Мы играем 28, 29 и 30 сентября спектакль "Три сестры". Насколько я сейчас слежу за театральной картой России, мы, наверное, единственные, кто выезжает за рубеж. Европа только-только начинает открываться, и мы уже поехали", - сказал Кулябин.

В беседе с ТАСС он пояснил, что поездка в Хорватию станет для театра первой за всю история существования учреждения. Он пояснил, что международный театральный фестиваль, на котором выступит "Красный факел" - крупнейший на Балканах. "Загреб давно является такой является такой театральной Меккой, и о ней очень много говорят, так что это неспроста", - рассказал Кулябин. Замдиректора театра по зарубежным связям и спецпроектам Ирина Кулябина уточнила ТАСС, что фестиваль в 2021 году проводится впервые после пандемии.

В Хорватии "Красный факел" покажет постановку по пьесе Антона Чехова "Три сестры". Актеры в нем общаются только на жестовом языке, его показ сопровождается субтитрами. Премьера постановки состоялась в 2016 году. Спустя три месяца после премьеры спектакль показали на Венском фестивале искусств. Спектакль идет в четырех действиях с тремя антрактами и продолжается около четырех часов. Постановка побывала в Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, Греции, Румынии и других странах.

"Красный факел" - один из ведущих театров Новосибирска. В этом сезоне он празднует 100-летие со дня основания - был создан в 1920 году в Одессе группой молодых актеров, а спустя 11 лет передвижной театральной деятельности обрел постоянную сцену в Новосибирске. Гастролирует по многим городам Сибири, Урала и Центральной России, а также принимает участие в зарубежных театральных фестивалях.