Любимова: муниципальные библиотеки, театры и музеи получат 20 млрд рублей на реконструкцию

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских учреждений культуры, модельных библиотек, детских театров и краеведческих музеев в период с 2022 по 2024 год. Об этом сообщила во вторник министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В период с 2022 по 2024 год мы планируем заложить 20 млрд рублей на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских учреждений культуры, создание, модернизацию и комплектование фондов модельных муниципальных библиотек, реконструкцию театров юного зрителя и театров кукол, и, наконец, долгожданные работы по реконструкции, ремонту и оснащению муниципальных краеведческих музеев", - сказала министр на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

Любимова добавила, что уже в этом году на эти цели выделено почти 2 млрд рублей. Министр подчеркнула, что современная инфраструктура будет сформирована в отдаленных уголках страны - в малых городах и селах. "Мы рассчитываем создать в 2021 году 154 библиотеки нового поколения в 60 регионах и приобрести не менее 1 млн новых книг, <...> а также поддержать детские театры в 62 субъектах РФ", - доложила она, уточнив, что работа в части поддержки детских театров и краеведческих музеев ведется совместно с фракцией "Единая Россия".