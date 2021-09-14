Объявлен шорт-лист Букеровской премии

ЛОНДОН, 14 сентября. /ТАСС/. Стал известен шорт-лист Букеровской премии (Booker Prize). В этом году в короткий список не удалось попасть нобелевскому лауреату Кадзуо Исигуро, сообщила во вторник на пресс-конференции Майя Джасанофф, глава жюри премии.

В шорт-лист включены три автора из Соединенных Штатов - обладатель Пулитцеровской премии 2019 года Ричард Пауэрс с романом "Замешательство" (Bewilderment), Мэгги Шипстед с книгой "Большой круг" (Great Circle) и Патриша Локвуд ("Все об этом молчат", No One is Talking About This), а также Анук Арудпрагазам из Шри-Ланки ("Дорога на север", A Passage North), Дэймон Гэлгут из ЮАР ("Обещание", The Promise) и Надифа Мохамед из Сомали ("Авантюристы", The Fortune Men). Также Мохамед обладает британским паспортом.

Книги, попавшие в короткий список, были отобраны из 158 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2020 года. Имя обладателя награды и причитающегося приза в £50 тыс. ($69 тыс.) станет известно в начале ноября.

Мнение жюри

Майя Джасанофф объяснила выбор произведений тем, что они созвучны событиям наших дней, и в них также, как реальном сегодняшнем мире, "люди одновременно вдохновляются и сдерживаются силами, которые превосходят их самих". "Некоторые из них остро наполнены самоанализом, перенося нас в мозг тамила, изучающего шрамы гражданской войны в Шри-Ланке, и американки, которая отключается от интернета, чтобы справиться с семейным кризисом. Некоторые переносят нас в сообщества, переживающие муки исторический трансформаций: доки Кардиффа в первые годы британской деколонизации, в степи Претории в последние годы апартеида, - рассказала председатель жюри, американский историк и писатель, преподаватель Гарвардского университета. - Некоторые имеют глобальный размах, следуя за летчиком в середине века в ее попытке облететь Земной шар и современного астробиолога, воспитывающего сына в ситуации изменения климата".

О премии

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969 году. До 2013 года эта награда присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества, Ирландии или Зимбабве. Однако затем жюри позволило претендовать на нее писателям из других стран за произведение, написанное на английском языке и опубликованное в Соединенном Королевстве.

В прошлом году обладателем премии стал шотландский писатель Дуглас Стюарт с дебютным романом Shuggie Bain.