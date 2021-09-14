В Бурятии откроют филиал мультимедийного музея казачества

СТАВРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Филиал мультимедийного музея истории казачества, созданного на Ставрополье, откроется в Бурятии в октябре 2021 года. Он станет первым филиалом музея, сообщил ТАСС во вторник руководитель музея Игорь Кочубеев.

В Бурятии сейчас существуют более десятка казачьих станиц, казаки объединены в Забайкальское войсковое казачье общество. Казачье войско на этой территории было образовано в 1851 году, казаки в его составе несли караульную службу на границе между Российской империей и Китаем.

"Молодежная казачья организация Забайкальского войска получила грант на создание филиала музея в Республике Бурятия. Они планируют использовать наши материалы, будут посещать образовательные учреждения, военно-патриотические клубы региона. Мы сейчас комплектуем материалы, будем их передавать, филиал заработает полноценно во второй половине октября 2021 года", - сказал он.

По информации краевого комитета по делам национальностей и казачества, в будущем забайкальские казаки планируют пополнить мультимедийный музей и своими фондами. "Забайкальские казаки самобытны, их исторический путь отличается от того, что прошли терские казаки, и это необходимо раскрыть в будущих фильмах. Так один из фильмов в фонде Ставропольского мобильного мультимедийного музея истории казачества повествует об отдельных казачьих кубанских частях, участвовавших в Великой Отечественной войне. Забайкальские казаки отдельной казачьей части не имели, и в войне участвовали в составе самых разнообразных подразделений", - сообщили журналистам во вторник в комитете.

Создание первого мультимедийного музея истории казачества началось в 2018 году. Авторы проекта разработали видеоматериалы в формате VR-360 об истории и традициях казачества, которые демонстрируются в школах, во время праздников и просветительских мероприятий при помощи очков виртуальной реальности. Проект "Мобильный мультимедийный музей истории казачества" реализуется на Ставрополье при поддержке Фонда президентских грантов и грантового конкурса Северо-Кавказского молодежного форума "Машук".