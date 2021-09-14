Проект "Музейная четверка" запустили в Москве

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Проект "Музейная четверка" (М4), объединяющий Государственную Третьяковскую галерею, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Музей современного искусства "Гараж" и Дом культуры "ГЭС-2", запущен в Москве. В рамках проекта разработаны экскурсионные маршруты в городском пространстве между этими музейными учреждениями, сообщили их руководители на пресс-конференции во вторник в столице.

"Это инициатива, которая очень серьезно поможет взаимодействию зрителей со всеми нами, взаимодействию нашему с городом, потому что мы неслучайно заявляем о своем объединении, предлагая сразу же четыре интереснейших маршрута", - заявила генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Основу проекта составляют авторские маршруты, которые включают в себя известные и необычные городские локации, музейные собрания и временные экспозиции. Специально созданный сайт объединения будет аккумулировать эти сезонно обновляемые маршруты, представленные в аудиоформате, новости и последние события из жизни "четверки", экскурсоводы на маршрутах не предусмотрены.

"Нас объединяет одинаковый взгляд на мир. Мне кажется, это самое важное. География, которая формально в сущности нас соединила, дает нам очень много преимуществ с точки зрения каких-то творческих импровизаций, в которых участвуем мы сами, наши зрители, наши будущие зрители, наши будущие гости города, которых сейчас не так много, которым мы тоже подаем сигнал, что есть четыре музея, зайдя в каждый из которых ты можешь увидеть целое", - заявила директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина Лошак.

Как рассказали участники пресс-конференции, проект разрабатывался более трех лет, а сама "Музейная четверка", которую объединяет общность идей, существует давно. Генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика предложила смотреть на "четверку" как на некое метапространство, общее дополнительное культурное предложение. Тестовым проектом назвал четыре маршрута директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов. По его словам, "четверка" планирует развивать взаимодействие.

Говоря об инклюзивной составляющей проекта, Тереза Мавика сообщила, что до конца года на сайте появится карта для людей с ограниченными возможностями, благодаря которой они смогут построить доступный для себя маршрут, а также в целом узнать, где есть доступная инфраструктура на этом городском пространстве.

О маршрутах

Маршрут от Музея "Гараж" разработала историк архитектуры Анна Броновицкая, он рассказывает об архитектурном многообразии музейных учреждений, входящих в "Музейную четверку", и расположенных вблизи них знаковых сооружений.

Третьяковская галерея предложила маршрут, который связан с историей тех зданий, которые отражают историю коллекционирования и меценатства в Москве и напрямую связаны с тем, что хранит Пушкинский музей и что делает музей "Гараж" и Дом культуры "ГЭС-2". Маршрут от Третьяковской галереи до Новой Третьяковки составлен Татьяной Юденковой - доктором искусствоведения, заведующим отделом живописи второй половины XIX - начала XX века Третьяковской галереи.

Маршрут Пушкинского музея - это аудиопьеса "Овощи-гиганты", созданная режиссером Семеном Александровским. Она повествует о загадочной истории лета 1994 года, когда в центре Москвы сквозь асфальт проросли огромные тыквы. Рассказчики делятся воспоминаниями о необъяснимом явлении.

Маршрут от Дома культуры "ГЭС-2" разработан художницей Анастасией Рябовой и представляет собой геометрическую прогулку. У маршрута - восемь точек со своими координатами, часть из которых закреплена за музеями. Их совокупность складывается в параллелепипед, который предлагается вообразить и ощутить на этой прогулке.