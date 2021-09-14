Археологи обнаружили деревянные конструкции XV века в центре Пскова

ТАСС, 14 сентября. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XV века во время раскопок вблизи кинотеатра "Октябрь" в Пскове. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.

"В ходе археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций к кинотеатру "Октябрь" мы уже углубились на 3 м от уровня дневной поверхности. Сейчас раскрываем хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XV века. В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу, пока сказать сложно, но мы продолжаем искать", - говорится в сообщении.

Ранее псковские археологи нашли руины церкви во время раскопок у кинотеатра "Октябрь". Предположительно, это церковь Варлаама Хутынского. Археологи отметили, что каменная кладка была уложена на мощные деревянные лаги, поскольку церковь была построена на топком месте. Обнаруженные конструкции будут сохранены: инженерные коммуникации пройдут в послевоенной траншее.