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Археологи обнаружили деревянные конструкции XV века в центре Пскова

Раскопки проводят вблизи кинотеатра "Октябрь"

ТАСС, 14 сентября. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XV века во время раскопок вблизи кинотеатра "Октябрь" в Пскове. Об этом сообщается на странице Археологического центра Псковской области в Instagram.

"В ходе археологических раскопок на трассах инженерных коммуникаций к кинотеатру "Октябрь" мы уже углубились на 3 м от уровня дневной поверхности. Сейчас раскрываем хорошо сохранившиеся деревянные конструкции, предположительно, XV века. В раскоп попал угол довольно большой постройки. Имеет ли это сооружение отношение к Торгу, пока сказать сложно, но мы продолжаем искать", - говорится в сообщении.

Ранее псковские археологи нашли руины церкви во время раскопок у кинотеатра "Октябрь". Предположительно, это церковь Варлаама Хутынского. Археологи отметили, что каменная кладка была уложена на мощные деревянные лаги, поскольку церковь была построена на топком месте. Обнаруженные конструкции будут сохранены: инженерные коммуникации пройдут в послевоенной траншее.

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