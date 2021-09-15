Реликвии семьи Станиславского представят на выставке в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Выставка "Фамильные драгоценности" Музея МХАТ и галереи "Роза Азора", посвященная творческим династиям, открывается в среду в Доме-музее К. С. Станиславского в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе Музея МХАТ.

"Особняк в Леонтьевском переулке хранит более чем трехсотлетнюю историю своих жильцов, самым известным из которых был легендарный режиссер - Константин Станиславский. На протяжении всей жизни главным для него были семья и театр", - отметили в пресс-службе.

В Леонтьевском переулке Станиславский поселился в 1921 году. Здесь он репетировал с актерами, принимал гостей, в доме шили костюмы, делали декорации и ставили первые спектакли, здесь жила семья режиссера. В экспозиции представлены реликвии семьи Станиславского, посетители смогут увидеть архивные фотографии, а также графические работы из фондов Музея МХАТ.

Выставочное пространство объединяет две творческие династии. Здесь жила также семья дизайнеров-художников: Игорь Гурович, Лиза Ольшанская, их дети Миша Гурович и Лиза Федермессер. Экспозицию открывает стена плакатов Игоря Гуровича, большинство из которых созданы к спектаклям театра Станиславского, БДТ, "АХЕ" и др. Представлена и вышивка Лизы Ольшанской, и тизеры Миши Гуровича. Посетители смогут увидеть триптих "Шоссе" Лизы Федермессер, которая экспериментирует с 3D-сканированием и печатью на велюре.

"Семейные ценности - повод поговорить о том, что переживают люди вместе внутри дома, чем наполняют его, хранят и передают от поколения к поколению, что составляет материальный и нематериальный миры двух творческих семей, отдаленных друг от друга почти вековым промежутком времени", - отмечают организаторы.

Выставка продлится до 21 октября.