Театр Образцова откроет Детскую театральную студию в Москве

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Методический центр с Детской театральной студией и лаборатория для молодых режиссеров начнут работу в Москве в текущем театральном сезоне в Государственном академическом центральном театре кукол имени Сергея Образцова, сообщает пресс-служба Минкультуры.

"У театра большой методический опыт, но централизованная работа в этом направлении последние годы не проводилась. Сейчас у нас разработана программа для Детской театральной студии при театре, приглашены педагоги, набраны четыре группы по десять ребят разных возрастов. 24 сентября мы хотим сделать торжественное посвящение студийцев", - сказала директор театра Елена Булукова на встрече с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Слова директора театра приводит пресс-служба Минкультуры.

Также в первом квартале 2022 года в театре начнет работу "Лаборатория Ц", в рамках этого проекта команды, состоящие из режиссера, художника и композитора, должны представить эскизы на заданную тематику. А для финалистов будут предусмотрены условия для постановок в региональных театрах или на сцене театра Образцова.

Главный режиссер театра Борис Константинов рассказал, что в новом сезоне, 21 сентября, откроется новая уличная сцена театра. Что касается постановок, то, по его словам, режиссер Екатерина Образцова работает над спектаклем об основателе театра "Я - Сергей Образцов", премьера ожидается в декабре. Сам главный режиссер планирует представить спектакли "Белая уточка" и "Питер Пэн".

"Важно работать в нашем новом направлении - в рамках программы "Пушкинская карта" и готовить соответствующий репертуар. Театр кукол, безусловно, будет интересен как подросткам от 14 лет, так и молодым людям в 22 года", - отметила министр культуры.

Директор театра добавила, что в 2021 году театр проведет международный фестиваль театров кукол им. С. В. Образцова "Образцовфест" и первый межрегиональный фестиваль детских театров кукол "Образ". А с 1 по 21 ноября 2021 года у театра запланирован гастрольный тур по Центральной Азии, труппа посетит Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.