На Урале на трех дополнительных площадках откроют биеннале современного искусства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Организаторы VI Уральской индустриальной биеннале современного искусства откроют три дополнительные площадки в Екатеринбурге - в уральском филиале Пушкинского музея, фотографическом музее "Дом Метенкова" и музее истории и археологии Урала. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе биеннале.

Публичная программа биеннале началась 16 сентября. Основная программа откроется 2 октября и пройдет до 5 декабря в Екатеринбурге и ряде городов Урала.

"Дополнительными площадками выбраны еще три - Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург), Фотографический музей "Дом Метенкова", Музей истории и археологии Урала", - говорится в сообщении.

Главными площадками станут цех автоматизированного механообрабатывающего производства Уральского оптико-механического завода, Екатеринбургский государственный цирк, бывший кинотеатр "Салют" и Главпочтамт. Каждая из заявленных территорий будет олицетворять одного из персонажей романа Евгения Замятина "Мы". "Оптико-механический завод становится "Интегралом", остальные площадки раскрывают образы персонажей и локаций: кинотеатр "Салют" - персонажа Д-503, цирк - O-90 и почта - I-330, Фотографический музей - R-13, Музей истории и археологии Урала - Древний дом, Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина - Зеленая стена", - уточняют в пресс-службе.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории РФ, начал реализовываться в 2010 году по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства и проходит каждые два года. В этом году темой биеннале станет "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Художникам предложат поразмышлять в том числе над ситуацией с пандемией коронавируса, отразить ее в своих работах.