Мишустин направил приветствие участникам и гостям "Кинотавра"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXXII открытого российского кинофестиваля "Кинотавр". Телеграмма опубликована в субботу на сайте кабмина.

"Многие годы фестиваль знакомит зрителей с главными тенденциями российского кино и является важной диалоговой площадкой для представителей киноиндустрии, - отметил Мишустин. - В этом году в программе "Кинотавра" представлены картины самых разных жанров, серьезные авторские работы, интересные дебюты и фильмы, отмеченные наградами международных киносмотров".

Глава правительства выразил уверенность в том, что интересом также будут пользоваться презентация сериальных проектов, встречи с представителями онлайн-платформ страны и мастер-классы.

Мишустин пожелал "заслуженных побед" участникам фестиваля и "незабываемых впечатлений" гостям мероприятия.

"Кинотавр" - открытый российский кинофестиваль, проходящий ежегодно в г. Сочи (Краснодарский край). Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В разные годы на фестивале побеждали "Брат" и "Война" Алексея Балабанова, "Время танцора" Вадима Абдрашитова, "Водитель для Веры" Павла Чухрая, "Изображая жертву" Кирилла Серебренникова, "Бедные родственники" Павла Лунгина, "Простые вещи" Алексея Попогребского, "Географ глобус пропил" Александра Велединского и другие картины.