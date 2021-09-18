В "Аптекарском огороде" в Москве открылась экспозиция о горном тропическом лесе

МОСКВА, 18 сентября./ТАСС/. Субтропическая оранжерея в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, которая была закрыта более 20 лет, открылась. Специально к этому дню создали экспозицию о горном тропическом лесе, сообщил в субботу директор сада Алексей Ретеюм.

"Сегодня открылась наша новая экспозиция о горном тропическом лесе. Такие леса произрастают в горах тропического пояса на разных континентах Земли. Среди растений этой категории очень много редких, поэтому мы хотели бы привлечь внимание людей к тому, что надо сохранять такие интересные сообщества растений", - сказал на открытии оранжереи Ретеюм.

Он добавил, что идея создания такой композиции появилась давно. На данный момент на выставке представлено несколько десятков растений. "Тут разнообразие папоротников, орхидей. Мы надеемся, что выставку будем пополнять интересными растениями. Для этого надо будет поехать в экспедиции. Например, на остров Калимантан", - добавил Ретеюм.

На выставке представлены также бромелии, лианы и прочие растения из горной климатической зоны, многие из которых доставили в "Аптекарский огород" с других концов планеты.