В Аргентине начался чемпионат мира по танго

БУЭНОС-АЙРЕС, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпионат мира по танго начался в субботу в Буэнос-Айресе. Как сообщили организаторы, в соревновании, которое пройдет в форматах онлайн и офлайн, примут участие более 400 пар из 25 стран, в том числе из России.

В первый день чемпионата в культурном центре Usina del Arte в Буэнос-Айресе стартовал отборочный тур в категории салонное танго, который завершится в воскресенье. За место в следующем этапе будут бороться не только пары, выступившие на сцене центра, но и танцоры, которые не смогли приехать в Аргентину, границы которой закрыты для иностранцев, и прислали видеозапись своего выступления.

В прошлом году из-за пандемии организаторы провели чемпионат полностью в онлайн-формате. В этом году из-за сохраняющихся в Аргентине ограничений, введенных из-за коронавируса, все представления проходят в не полностью заполненных залах. Кроме того, организаторы сократили с 10 до шести число пар, которые выходят на сцену в каждом раунде. Танцорам разрешено выступать без масок, но зрители должны носить их постоянно.

Возвращение танго

Участники соревнования Мария дель Кармен и Эстебан рассказали корреспонденту ТАСС, что почти весь прошлый год им приходилось танцевать по отдельности. "Мы старались не терять связь. Танцевали каждый у себя дома, подключившись по телефону. Мы также принимали участие в виртуальных милонгах - для нас было счастьем хотя бы послушать музыку вместе с нашими друзьями", - сказал танцор.

По словам пары, прошедший год, несмотря на карантин, который в Аргентине сохранялся дольше, чем в других странах, пошел им на пользу. "Мы брали онлайн-уроки. Занятия по отдельности позволили нам проработать некоторые технические аспекты", - отметил Эстебан.

"Как только в начале года вернулись традиционные милонги, которые сначала проводили только под открытым небом, мы сразу пошли набираться энергии", - сказал танцор.

Чемпионат и фестиваль танго

20 сентября в Буэнос-Айресе начнется отборочный тур в категории сценическое танго, в котором также в онлайн-формате смогут принять участие танцоры, живущие за пределами Аргентины. По данным организаторов, в этом году за звание лучших на чемпионате соревнуются пары из 25 стран, в том числе России, Китая, США, Японии и Турции. Финал чемпионата состоится 25 сентября и впервые пройдет под открытым небом на фоне главной достопримечательности Буэнос-Айреса - Обелиска.

Помимо чемпионата, в Буэнос-Айресе в эти дни проходит фестиваль танго, в программу которого входят концерты, мастер-классы и лекции. Часть мероприятий можно посмотреть онлайн.

Чемпионат мира по танго традиционно проходит в двух категориях. Салонное танго представляет собой классический стиль, для которого характерны медленные и размеренные движения, включающие все основные шаги и фигуры танца. Сценическое танго - это заранее подготовленный зрелищный номер с акробатическими движениями.