Гран-при фестиваля "Амурская осень" получил фильм "Райцентр" режиссера Натальи Назаровой

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Гран-при международного фестиваля "Амурская осень", который прошел в Благовещенске с 12 по 19 сентября, вручили режиссеру Наталье Назаровой за картину "Райцентр". Итоги культурного события подвели в Общественно-культурном центре в воскресенье.

"Победителем становится фильм "Райцентр", режиссер Наталья Назарова", - озвучили со сцены решение. Приз - статуэтку журавля и сертификат на 150 тыс. рублей - забрал актер Евгений Старцев, сыгравший одну из ролей в фильме.

Гран-при в конкурсе короткометражных фильмов был вручен режиссеру Антону Мамыкину за фильм "Снаряд для девочки". Ему также, кроме статуэтки журавля, вручили сертификат на сумму 50 тыс. рублей.

"Это первый фестиваль у этого фильма, и здорово, что судьба фильма начинается с награды, тем более с такой красивой. Я счастлив. Спасибо", - сказал со сцены Мамыкин.

Лучшим спектаклем стала комедия "Счастье у каждого свое" режиссера Ильи Бледного. Кроме этого, за "журавлями" на сцену поднялись победители различных номинаций конкурса короткометражных и полнометражных фильмов, а также конкурса антрепризных спектаклей. Приз губернатора Амурской области был вручен народной артистке России Нине Усатовой, приз мэра Благовещенска - народной артистке РСФСР Зинаиде Кириенко.

Фестиваль кино и театра "Амурская осень" проходит в Благовещенске с 2003 года для привлечения внимания зрителя к отечественному кинематографу и театрально-музыкальному искусству, формирования высокого социально-культурного статуса российского кино, развития культурных связей с коллегами из Восточной Азии. В 2021 году фестиваль был посвящен Году науки и инновационным технологиям.