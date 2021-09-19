Мистический проект "Станция" Виктории Зуевой победил на питчинге сериалов на "Кинотавре"

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Мистическая драма "Станция" режиссера Виктории Зуевой стала победителем питчинга сериалов, который состоялся в рамках фестиваля "Кинотавр". Об этом сообщила по итогам мероприятия продюсер и шоураннер видеосервиса Start Ирина Сосновая.

"Нам показалось, что наиболее проработанным и интересным оказался проект Виктории Зуевой "Станция", - объявила Сосновая. Действие сериала развернется на изолированной станции, где собирается группа ученых с темным прошлым. Автор идеи отметила, что формат проекта подразумевает один сезон.

Питчинг сериальных проектов проводится на фестивале во второй раз. Организаторы получили свыше 700 заявок, в финал прошли десять из них. По словам организаторов, качество присылаемых проектов значительно повысилось, поэтому отобрать лучших было значительно сложнее. При этом эксперты посоветовали конкурсантам учиться искусству питчинга и представлять к защите более проработанные истории.

Выбирать лучших пригласили представителей отечественных онлайн-платформ, среди которых также гендиректор МТС Медиа/ онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, креативный продюсер "НМГ Студия" Жора Крыжовников, замгендиректора видеоплатформы Premier Макар Кожухов и другие.