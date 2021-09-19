Более 15 тыс. зрителей посетили фестиваль современного искусства в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 19 сентября. /ТАСС/. Более 15 тыс. человек посетили площадки фестиваля современного искусства "48 часов Новосибирск", который проходил с 17 по 19 сентября. Это в 1,5 раза больше, чем в первый раз проведения фестиваля в 2019 году, сообщили ТАСС организаторы мероприятия в воскресенье.

"Предварительные данные - 15 тыс. зрителей на площадках, плюс еще публика в общественных пространствах города. В 2019 году официально называли 10 тыс. человек, включая общественные пространства", - сказала собеседница агентства.

В 2021 году количество площадок фестиваля увеличилось с 20 до 48. Как пояснял директор Гёте-института в Новосибирске, одного из организаторов фестиваля, Пер Брандт, расширить немецкую программу удалось за счет размещения арт-проектов на открытых пространствах в городе.

Как сообщала ТАСС ранее куратор немецкой программы Нора Цендер, в рамках фестиваля было представлено несколько арт-проектов, в том числе посвященные влиянию пандемии на разные стороны жизни. Один из них - инсталляция "Ковер-самолет" - позволяет зрителям поразмышлять над темой путешествий в период, когда все границы закрыты. Среди других работ - перформанс с участием шести девушек, которые, находясь за стеклом, демонстрируют "нехватку воздуха" во время пандемии, когда люди все время ходят в масках. Также в германской части фестиваля будут представлены арт-проекты, выполненные в тандеме российскими и немецкими художниками. Кроме этого, из Берлина организаторы фестиваля-форума "48 часов Нойкёльн", который проходил летом, привезли в Новосибирск несколько работ, связанных с виртуальной реальностью и использованием QR-кодов. Как отмечают организаторы, с их помощью можно принести часть немецкого искусства к себе домой.

Российская программа фестиваля, организаторами которого выступают Гёте-институт в Новосибирске и Центр культуры "ЦК19", включала как выставочные проекты и инсталляции, так и перформансы и музыкальную программу. Они проходили в том числе на центральном рынке, в гостинице и в парках Новосибирска. Также в рамках фестиваля состоялся специальный выставочный проект "48 часов Ташкент", где были показаны работы современных художников из Узбекистана. Завершится программа профессиональной мини-конференцией инициатив современного искусства, которая впервые пройдет в Новосибирске при поддержке московского музея "Гараж" 20-21 сентября. Конференция под названием "Настойчивое присутствие. (Не)устойчивое развитие" объединит участников от Владикавказа до Владивостока.

В 2021 году фестиваль проходил в рамках Года Германии в России, в нем приняли участие более 200 художников. Всего на различных площадках города были представлены около 40 проектов, выставок и программ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.