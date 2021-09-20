{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" открыли в Самаре

Мероприятия проходят в очно-заочном формате

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей", который в 2021 году проходит в очно-заочной форме, открыли в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Фестиваль "Театр - территория равных возможностей" стал по-настоящему всероссийским. В этом году в нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, много местных коллективов. <…> Это настоящий праздник театра и творчества, который показывает, что между людьми нет деления на ограниченные и безграничные возможности", - цитирует пресс-службы министра культуры Самарской области Татьяну Мрдуляш.

Фестиваль проходит с 20 по 23 сентября в очно-заочном формате с соблюдением санитарных ограничений по коронавирусу. Проект реализуется с использованием гранта от Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". На первом этапе участники фестиваля присылали видео своих спектаклей в оргкомитет, который отобрал из 50 заявок 15 коллективов. Они очно покажут свои спектакли на профессиональной сцене.

Общественники считают, что проведение таких мероприятий меняет отношение общества к людям с ограниченными возможностями. "Наша цель в том, чтобы показать спектакли не для инвалидов, а для любого зрителя. Это важно для чувства собственного достоинства инвалида - он такой же обычный человек, просто с особенностями здоровья. Кроме того, общество видит, что и люди с ограниченными возможностями здоровья интересны, они творческие, что их тоже нужно ценить и любить", - отметила председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль.

Впервые театральный парафестиваль проводился в 2019 году. Идею его проведения поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Теги
РоссияСамарская область
Умерла музыкант Александра Вавилина
По сообщениям петербургских СМИ, вдова Евгения Мравинского погибла во время пожара
Умерла музыкант Александра Вавилина
Читать полностью