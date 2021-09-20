Всероссийский парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" открыли в Самаре

САМАРА, 20 сентября. /ТАСС/. Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей", который в 2021 году проходит в очно-заочной форме, открыли в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Фестиваль "Театр - территория равных возможностей" стал по-настоящему всероссийским. В этом году в нем приняли участие коллективы из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, много местных коллективов. <…> Это настоящий праздник театра и творчества, который показывает, что между людьми нет деления на ограниченные и безграничные возможности", - цитирует пресс-службы министра культуры Самарской области Татьяну Мрдуляш.

Фестиваль проходит с 20 по 23 сентября в очно-заочном формате с соблюдением санитарных ограничений по коронавирусу. Проект реализуется с использованием гранта от Российского фонда культуры в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура". На первом этапе участники фестиваля присылали видео своих спектаклей в оргкомитет, который отобрал из 50 заявок 15 коллективов. Они очно покажут свои спектакли на профессиональной сцене.

Общественники считают, что проведение таких мероприятий меняет отношение общества к людям с ограниченными возможностями. "Наша цель в том, чтобы показать спектакли не для инвалидов, а для любого зрителя. Это важно для чувства собственного достоинства инвалида - он такой же обычный человек, просто с особенностями здоровья. Кроме того, общество видит, что и люди с ограниченными возможностями здоровья интересны, они творческие, что их тоже нужно ценить и любить", - отметила председатель Самарской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Инна Бариль.

Впервые театральный парафестиваль проводился в 2019 году. Идею его проведения поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова.