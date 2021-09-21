Петербургский театр "Мастерская" покажет спектакль Романа Габриа по "Бесам" Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Театр "Мастерская" Григория Козлова покажет 21 сентября премьеру спектакля "Петруша, сын ли ты мой или нет?" по мотивам романа Федора Достоевского "Бесы". Постановку в жанре "русского дель арте" осуществил главный режиссер труппы Роман Габриа, который выступил в этой работе еще и как режиссер по пластике и художник по костюмам и гриму.

"Идеология романа - только среда, в которой развивается страшный и вечный конфликт отца и сына Верховенских: отца-инфантила, отказавшегося от ответственности за беспомощного ребенка, и сына-монстра, выросшего без любви, семьи и дома. Бесы здесь - не предвестники революции, а орудие одного человека в борьбе с другими", - прокомментировали замысел спектакля в пресс-службе театра.

В пустом пространстве сцены режиссер распахивает перед зрителями балаган, обращая страшное - в смешное, демонов - в паяцев, монстров - в карикатуры. Актерам даны преувеличенно комический грим, пародийно экстравагантная пластика, нарочитые интонации, гротесковые мизансцены. Театрализация мира, реальности, бытия - таков в спектакле способ прочтения текста Достоевского.

Очень важной для режиссера оказалась высказанная писателем в конце романа мысль о том, что по уровню способностей Петруша гениален, но то, к чему он эти способности применяет, разрушительно. Многоликого Петра Верховенского, предстающего в спектакле сразу в трех ипостасях, сыграют в спектакле три актера.

Роман Габриа - ученик Григория Козлова, с 2019 года главный режиссер театра "Мастерская", где поставил спектакли "Однажды в Эльсиноре. Гамлет", "Любовь и Ленин", "Космическая одиссея майора Пронина", "В рыбачьей лодке".

История петербургской сцены уже имеет опыт обращения к "Бесам" Достоевского. Впервые этот роман воплотил на сцене в 1991 году режиссер Лев Додин, поставив в Малом драматическом театре грандиозную трилогию "Бесы", показ которой занимал целый день.